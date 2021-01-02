الشهر العقاري تعلن توفير 2930 وظيفة للشباب.. التقديم حتى نهاية يناير

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، توفير وظائف نقل بالدرجة المالية للذكور والإناث والتي تنوعت بين الهندسة والمحاسبة والترجمة ويبلغ عددها 2930 وظيفة، وتستعرض «الوطن» تفاصيلها والأوراق المطلوبة للتقدم للوظائف على النحو التالي:

عدد 19 فني رابع ( تكييف وتبريد)

توزيع الأعداد المطلوبة:

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- ​تركيب أجهزة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها.

- خبرة ​لا تقل عن خمس سنوات.

- مؤهل ​دبلوم صنايع فني تبرد وتكييف.

- ألا يقل مجموع الدرجات عن 65%.

- ألا يزيد السن على 35 عامًا.

عدد 376 باحث تمويل ومحاسبة

توزيع الأعداد المطلوبة:

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- خبرة ​لا تقل عن خمس سنوات.

- الحصول على ​بكالوريوس تجارة أو ما يعادله.

- التقدير العام لا يقل عن جيد.

- ألا تزيد السن على 30 عامًا.

عدد 239 باحث تنمية إدارية

توزيع الأعداد المطلوبة:

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- خبرة ​لا تقل عن خمس سنوات.

- الحصول على ​بكالوريوس تجارة إدارة أعمال وحاسبات ومعلومات أو ما يعادلها.

- التقدير العام لا يقل عن جيد.

- ألا تزيد السن على 30 عامًا.

عدد 87 مهندسا مدنيا

توزيع الأعداد المطلوبة:

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- خبرة ​لا تقل عن خمس سنوات.

- الحصول على ​بكالوريوس هندسة أو ما يعادله.

- تقدير عام لا يقل عن جيد.

- ألا تزيد السن على 35 عامًا.

عدد 87 مهندس حاسبات

توزيع الأعداد المطلوبة:

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- خبرة ​لا تقل عن خمس سنوات.

- الحصول على ​بكالوريوس هندسة أو ما يعادله تخصص حاسبات.

- تقدير عام لا يقل عن جيد.

- ألا تزيد السن على 35 عامًا.

عدد 45 مترجم

توزيع الأعداد المطلوبة:

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- خبرة ​لا تقل عن خمس سنوات.

- الحصول على ​ليسانس آداب فرنساوي أو إنجليزي أو ترجمة فورية أو ما يعادلها.

- تقدير عام لا يقل عن جيد.

- ألا تزيد السن على 30 عامًا.

عدد 71 مسئول نظام (مسئول دعم فني)

توزيع الأعداد المطلوبة:

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- خبرة ​لا تقل عن خمس سنوات.

- الحصول على مؤهل عالِ حاسب آلي أو نظم معلومات أو بكالوريوس تجارة نظم معلومات أو أي مؤهل عالِ مناسب متعلق بأعمال الحاسب الآلي.

- تقدير عام لا يقل عن جيد.

- ألا تزيد السن على 30 عامًا.

- يشترط أن يمتلك المتقدم ​المهارات الخاصة بمتابعة التطبيقات المختلفه والـnet work.

عدد 147 مدخل بيانات

توزيع الأعداد المطلوبة:

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- خبرة ​لا تقل عن خمس سنوات.

- الحصول على ​بكالوريوس حاسبات ومعلومات وما يعادلها.

- تقدير عام لا يقل عن جيد.

- ألا يزيد السن على 30 عامًا.

- يشترط أن يكون لدى المتقدم خبرة على أعمال الحاسب الآلي.

- أن يكون لدى المتقدم مهارات ​استخدام أنظمة الحماية المختلفه لحماية البيانات المدخلة وإعداد النسخ الاحتياطي وتحديث المعلومات وتعديل البيانات والتاكد من دقة البيانات والمعلومات وطباعة التقارير اليومية.

عدد 215 مراجع مساحي

توزيع الأعداد المطلوبة:

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- خبرة ​لا تقل عن خمس سنوات.

- الحصول على مؤهل ​معهد فني مساحي.

- تقدير عام لا يقل عن جيد.

- ألا تزيد السن على 30 عامًا.

- ​يشترط أن يقوم المتقدم بالأعمال الفنية المساحية البسيطة المساعدة لأعمال الشئون الهندسية.

عدد 1254 كاتب رابع

توزيع الأعداد المطلوبة:

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- خبرة ​لا تقل عن خمس سنوات.

- الحصول على مؤهل ​مناسب بين المتوسط والعالي أو مؤهل متوسط أو أقل من المتوسط.

- تقدير عام لا يقل عن 65%.

- ألا يزيد السن على 30 عامًا.

- أن ​يؤدي المتقدم كافة الأعمال الكتابية والقيد بالسجلات والدفاتر والنماذج المعدة لذلك.

- أن يقوم ​بنسخ المكاتبات والمحرارات المختلفة وأعمال التصوير وأداء ما يسند إليه من أعمال أخرى.

عدد 370 عامل خدمات معاونة

توزيع الأعداد المطلوبة:

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- خبرة ​لا تقل عن خمس سنوات.

- ​الإلمام بالقراءة والكتابة.

- ألا تزيد السن على 30 عامًا.

- ​القيام بأعمال الفرز أو الحراسة أو الحفظ.

عدد 20 فني رابع (كهرباء)

توزيع الأعداد المطلوبة:

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- خبرة ​لا تقل عن خمس سنوات.

- الحصول على ​دبلوم صنايع وما يعادله (شعبة تركيبات كهربائية - شعبه إلكترونيات - شعبه حاسبات).

- تقدير لا يقل عن 70%.

- ألا تزيد السن على 30 عامًا.

- ​تركيب الأجهزة الكهربائية وتشغيلها وصيانتها، وصيانة آلات التصوير ومعداتها وتوفيرالخامات اللازمة وأجهزة الإرسال والاستقبال وإصلاحها.

المستندات العامة المطلوبة للتقديم

1- طلب الرغبة في النقل للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة العمل موضحًا به المستوى الوظيفي والمجموعة النوعية للمتقدم ودرجة الكفاية الحاصل عليها عن آخر عامين والجزاءات إن وجدت.

4- ثلاث صور شخصية حديثة.

5 – صورة من شهادة الدورات الخاصة باجتياز دورات حاسب آلي يكون المتقدم حاصل عليها إن وجدت.

6- موافقه جهة العمل الأصلية على النقل بالدرجة المالية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

7- اجتياز المقابلة الشخصية.