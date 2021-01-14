حقيقة إقامة كافتيريات أمام مجمع المحاكم بالمنشية في الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا رسميا لتوضيح حقيقة إقامة كافتيريات أمام مجمع المحاكم بالمنشية وذلك بعدما تم تداولت بعض الصفحات المعادية لمصر إشاعات تخص ذلك الأمر، متخذين من ذلك ذريعة لقلب الرأى العام السكندري، بأن ذلك سوف يتسبب في إعاقة رؤية البحر الذي يعد حق أصيل لكل المواطنين الذين اعتادوا رؤية منظر البحر الجميل انطلاقاً من منطقة المنشية امتداداً لمنطقة بحري.

وأكد الشريف، أنه لاصحة لما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة كافتيريات أمام مجمع المحاكم بالمنشية بحي الجمرك.

وشدد أن الأعمال التي تتم الآن هى لمشروع الحماية البحرية بطول 850 متر التى تتم بالمنطقة وتنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء، تأتي بهدف حماية السور التاريخي للكورنيش بمنطقة المنشية ومحطة الرمل من التآكل والنحر نتيجة تأثير مياه أمواج البحر أثناء النوات.

وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة أو أية أخبار كاذبة من شأنها فقط إثارة البلبلة.

ولا تعد تلك الإشاعات بالجديدة، فذلك المشروع قد صحبه الكثير والكثير من الإشاعات عن تحويل كورنيش البحر إلى مجمع كافتيريات، أو بتحويله لشواطئ خاصة وهو الأمر الذي تم نفيه أكثر من مرة، قبل أن تعج مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بتلك الشائعات وهو ما دفع محافظة الإسكندرية لإصدار بيان توضيحي لوضع كافة الأمور في نصابها الصحيح ووقف أي بلبلة خاطئة.