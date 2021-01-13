جنوب سيناء تبدأ إدخال بيانات «الكم المتراكم» بالوحدات المحلية في 4 مدن

بدأت محافظة جنوب سيناء في أعمال إدخال بيانات «الكم المتراكم» في جميع الإدارات بالوحدات المحلية داخل 4 مدن.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يجرى إدخال بيانات «الكم المتراكم» بإدارات مجالس مدن طور سيناء، ودهب، وسانت كاترين، وأبورديس.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم، أن العاملين بالوحدات المحلية للمدن يقومون بإدخال «الكم المتراكم» من رخص محلات، ورخص اشغال، ورخص بناء، ووحدات سكنية، وسداد الايجارات، وحق الانتفاع، والتصالحات المختلفة، وغيرها من الطلبات التي يتقدم بها المواطنون من خلال ملء النموذج الخاص بالطلب.

وتابع المحافظ، بأنه يجرى إدخال المعلومات بطريقة صحيحة عقب الانتهاء من مراجعتها وتدقيقها من قبل مديري الإدارات ومهندسي وزارة التخطيط، وأيضًا تفعيل منظومة الصادر والوارد داخل الإدارات ومدن المحافظة المختلفة.

وأوضح أن المستندات تأخذ دورتها الكاملة عقب التقدم بالطلب، وتمر بأرشفة مستندات العميل، وفحص المستندات، والمعاينة، وسداد الرسوم اللازمة والتي تنتهي بإصدار التراخيص اللازمة، وتسليم المستند للعميل في إطار المدة المحددة قانونيًا لكل طلب .

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن الأدوات التكنولوجية المتطورة تدعم إدخال بيانات «الكم المتراكم»، من أجهزة المسح الضوئي للميكروفيلم، وأجهزة المسح الضوئي المتعدد الوظائف، والتي تستخدم في تحويل المستندات والوثائق الورقية إلى صور ومستندات رقمية، بالإضافة إلى المهارات الفنية المدعمة بالمعرفة، والخبرة الفنية في تنفيذ هذه الأعمال.

وأشار إلى أن الأعمال تتضمن عمليات الجرد والحصر للكم المتراكم، وعمليات الترميم واستراتيجيات الحفظ للمستندات ذات الحساسية، وعمليات المسح الضوئي وتحسين المخرجات ومراقبة جودتها، وعمليات الفهرسة والتكشيف للمستندات، وعمليات الترقيم والتنظيم الإلكتروني للوثائق الرقمية، وتصميم برامج الأرشفة، وتدفق العمل التي تلائم كل مشروع، وإدخال البيانات المفهرسة للصور الرقمية بواسطة فريق عمل إدخال البيانات.

في سياق آخر، هنأ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المستشار حنفي الجبالي على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب المصري الجديد في الدورة البرلمانية 2021 – 2026، وفوزه بثقة النواب وتولي المسئولية .

وأكد المحافظ في بيان له اليوم الأربعاء، أن المستشار الجبالي قيمة وقامة قانونية ستضيف وتثري العمل النيابي، ولديه تاريخ قضائي مشرف، يمثل إضافة نوعية كبيرة في أداء رسالته السامية .

كما هنأ محافظ جنوب سيناء كلًا من المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين لانتخابهما وكيلي المجلس.

وأعرب محافظ جنوب سيناء، عن خالص تمنياته للنواب بالمجلس رئيسًا وأعضاء بالسداد والتوفيق في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في سبيل إحراز الاستقرار والتنمية، والحفاظ على مقدرات الشعب المصري العظيم، ومكتسبات تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن.