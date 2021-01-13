عاصفة رملية تضرب جنوب سيناء والمحافظة تعلن الطوارئ

تعرضت محافظة جنوب سيناء، لعاصفة رملية خفيفة، اليوم، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ بكافة القطاعات الخدمية في جميع المدن .

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدن المحافظة تشهد هبوب رياح متوسطة محملة برمال خفيفة، ولم تؤثر على حركة المرور، مؤكدًا أن جميع الطرق الدولية والرئيسية مفتوحة أمام حركة المرور، فضلا عن أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي في كافة الموانئ البحرية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ في تصريح له، اليوم، إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف، إلى جانب قوات الحماية المدنية والمرور على الطرق الدولية السريعة، مواجهة أية تداعيات سلبية لسوء الأحوال الجوية، والحد من سرعة السيارات لتجنب حوادث السير.

وأكد المحافظ أنه جرى التواصل مع رؤساء المدن للتأكد من تطهير مخرات السيول، ونشر المعدات الثقيلة على الطرق الدولية والداخلية الرئيسية، ورفع مخلفات الرمال من الطرق أولًا بأول، وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بالتداعيات .

علي جانب أخر، أكد مصدر بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء أن هيئة الأرصاد أرسلت تحذيرات بالتقلبات الجوية واحتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح مثيرة للرمال والأتربة، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات .

وأكد المصدر أن غرفة العمليات لم تتلق أي إخطار بسقوط أمطار، لافتا إلى اجتياح عاصفة رملية معظم مدن المحافظة، ولكنها لم تصل إلى حجب الرؤية على الطرق لافتا إلي أن جميع الطرق تسير بشكل طبيعي ولم يجر غلق أي منها.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء لاتخاذ كافة الإجراءات، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية، وتكثيف انتشار الخدمات المرورية علي الطرق بالإضافة إلى مراقبة سرعة السيارات، والتواصل بغرفة العمليات أولًا بأول.