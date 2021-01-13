محافظ جنوب سيناء: 2021 عام تطوير مدينة دهب

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لقاءً موسعاً للمتابعة الأسبوعية بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام، واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، وعدد كبير من مديري الإدارات والمديريات، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وأعلن المحافظ أن عام 2021 سيكون عام مدينة دهب، وسيجرى تطويرها بما يتناسب مع موقعها المتميز ومقوماتها السياحية الكبيرة، من خلال اتخاذ ما يلزم من إقامة مشروعات ورفع كفاءة وتطوير، وتفعيل كافة التوجهات السياسية نحو الارتقاء بالتجمعات البدوية واستكمال منظومة الطرق.

وأشار "فودة" إلى أنه سيجري إقامة مشروع إنشاء ميناء لليخوت والقوارب السريعة بمدينة دهب، الذي سيشكل أهمية قصوى للمدينة، لكونه المرفق الواصل للطريق البحري بين منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية ومحافظة جنوب سيناء، وذلك لسهولة وسرعة وأمان التنقل بين المدينتين.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تنشيط السياحة في منطقة دهب، وجعلها المعبر السياحي الأول مع السعودية ودول الخليج، بما يسهم في تنشيط السياحة في سيناء بصفة عامة، كما يساعد في تنشيط سياحة اليخوت مع دول الخليج، بنسبة كبيرة، كجزء من السياحة العربية إلى مصر، ومضاعفة أنشطة النقل السياحي.

وناقش المحافظ مراحل التنفيذ بمشروعات الخطة الاستثمارية، والاستعداد لتنفيذ كافة المشروعات التنموية والخدمية، وكلف السكرتير العام بمتابعة تنفيذ مشروعات محطات تحلية المياه، وحل التشابك بين مجالس المدن والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، على أن يجري إزالة كافة العقبات بالتوازي مع أعمال التنفيذ بمشروعات محطات التحلية.

كمت شدد على سرعة إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها، تحت إشراف جهاز تعمير جنوب سيناء، لتكون جاهزة للافتتاح في شهر مارس المقبل، وأوضح أن جهاز التعمير يقوم بإنشاء مزرعة "30 يونيو" بمدينة الطور، ومناحل العسل، ومزرعة الزيتون، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الطرق، ومشروعات الإنارة والتجمعات البدوية.

كما ناقش محافظ جنوب سيناء مع رؤساء المدن، كل على حدة، كافة المشروعات الجارية على أرض كل مدينة، وتحديد نسب التنفيذ بكافة المشروعات، والمشروعات الجاهزة للافتتاح في مناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في 19 مارس المقبل.

من ناحية أخرى، عقد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اجتماعاً اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع مديري الإدارات التعليمية، ومديري إدارات التعليم الثانوي العام، والشئون القانونية، وشؤون الطلبة والامتحانات.

ناقش الاجتماع موقف المعلمين والعاملين بالإدارات التعليمية، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتنظيم العمل داخل دواوين الإدارات التعليمية والمدارس، وأحقية العاملين التابعين للمديرية الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط القانونية في الإجازة الاستثنائية، بما لا يخل بدوام العمل.

وشدد "عقل" على أهمية التنسيق بين مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس والمعلمين والموجهين، وتقديم الدعم الفني لهم لتلبية احتياجات الطلاب من مصادر التعلم عن بعد، سواء عبر المنصات الافتراضية، التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، أو من خلال التطبيقات الإلكترونية المتاحة، لتيسير لتواصل بين الطلاب والمعلمين، واستكمال المناهج الدراسية.

ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية برفع تقارير أسبوعية بما انتهت إليه أعمال المتابعة لتفعيل الفصول الافتراضية بالمدارس، ونسب مشاركة الطلاب في المنصات التفاعلية، مع ضرورة تحفيز الطلاب على استخدام مصادر التعلم المتوفرة.