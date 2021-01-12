محافظ جنوب سيناء يهنئ الأقباط بعيد الميلاد في كاتدرائية السمائيين

استقبل "الأنبا أبوللو"، أسقف جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بكاتدرائية السمائيين في مدينة شرم الشيخ، حيث قدم المحافظ إلى الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وقال محافظ جنوب سيناء إن الإجراءات الاحترازية لم تمنع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، من مشاركة الإخوة الأقباط الاحتفال بأعيادهم، ومؤكداً حرصه الشديد على زيارة كنيسة السمائيين في كافة المناسبات، لتقديم التهنئة إلى "الأنبا أبوللو"، وكافة الأقباط على أرض المحافظة، وفي مختلف محافظات مصر.

كما شدد "فودة" على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية داخل كافة الكنائس، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات الواقية، وتجنب التجمعات والزحام، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

ومن جانبه، قال "الأنبا أبوللو" إن زيارة محافظ جنوب سيناء كاتدرائية السمائيين، وحرصه الدائم على المشاركة في كافة المناسبات، تعد لفتة طيبة تدخل السرور والبهجة على قلوب جميع أقباط المحافظة.

وقدم أسقف جنوب سيناء الشكر للواء خالد فودة، وجميع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لتعاونهم الدائم مع الكنيسة، متمنيا أن يحفظ الله مصر قيادة وشعباً، وأن يرفع عنها هذا الوباء، ودوام المحبة والتكاتف بين جموع الشعب المصري.

واحتفلت معظم الكنائس بمحافظة جنوب سيناء بعيد الميلاد، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمجابهة فيروس كورونا، إضافة إلى إجراءات أمنية على أعلى مستوى.

وترأس "الأنبا أبوللو"، أسقف جنوب سيناء ورئيس دير موسى النبي بسيناء، قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السمائيين في مدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من الكهنة، وجرت معظم طقوس الصلوات في المناطق المفتوحة داخل الكنائس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما جرى وضع بوابات تعقيم بمداخل الكنائس لتعقيم المترددين عليها، وقياس درجة حرارة جميع الكهنة والمواطنين قبل دخول الكنائس، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين داخل الكنائس.