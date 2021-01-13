رنا الحجة: نسبة مصابي كورونا في المجتمعات العربية زادت بعد الأعياد

قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بالمكتب الأقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، إن بعد انتهاء فترة الأعياد التي حدثت في المجتمعات العربية مؤخرا، أعداد مصابي فيروس كورونا زادت بين المواطنين في دول الشرق المتوسط، ومنها إيران، وكذا زيادة عدد الوفيات.

الدراسات تجرى حاليا لمعرفة متى ولماذا ظهر وباء فيروس كورونا

وأضافت «الحجة»، خلال مداخلة لها عبر «زووم» ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه الدراسات تجرى حاليا لمعرفة متى ولماذا ظهر وباء فيروس كورونا في الصين، وهو ما يحدث مع ظهور أي وباء حول العالم من قبل.

لصين لديهم كميات هائلة من البحوثات

وأوضحت أن الصين سيكون لديهم كميات هائلة من البحوثات التي جرى العمل عليها مع البدء في ظهور فيروس كورونا، وهي التي سيطلع عليها الوفد الخاص بمنظمة الصحة العالمية، كما أن مرض «داء الكلب» يصاب به البعض نتيجة الاحتكاك بالخفافيش، بخلاف فيروس كورونا: «من العوارض السريرية التي ذكرت سيتم فحص انتقال داء الكلب وفيروس كورونا من الخفافيش».

متعافين كورونا سيشهدوا أعراض جانبية نتيجة كورونا

وأكدت أنه وبالنسبة للمتعافين من فيروس كورونا فمن المتوقع أن يشهد هؤلاء أعراض جانبية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وتختلف نسبتها من شخص لأخر خاصة من يعاني من عوارض خطيرة جراء الإصابة بالفيروس: ممكن بعد التعافي يضلوا يعانوا من أعراض الإصابة، وخاصة التأثير النفسي يكون فيه نوع من الاكنئاب حتى يتعافي الجسم، ونسبة العوارض الخطيرة التي تضل على فترة طويلة هي نسبة قليلة، وهو شئ مطمئن».

علاج بسيط لمصابي كورونا

وأشارت إلى أن علاج فيروس كورونا لمن لا يعاني من أعراض خطيرة جراء الإصابة بالفيروس يكون علاج بسيط يعتمد على العناية بالصحة وأخذ السوائل والراحة وبعض الفيتامينات، وفي العلاج العادي، لا يوصي باستخدام المضادات الحيوية إلا للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس ويعانوا من أمراض أخرى مع الإصابة بفيروس كورونا.

نسبة الفحوصات التي تحدث في مصر هي المؤشر الخاص بعدد المصابين

ووتابعت: «نسبة الفحوصات التي تحدث في مصر هي المؤشر الخاص بعدد المصابين وكذا نسب الوفيات، حيث أن نسبة الفحوصات التي تجري في مصر ليست للفئة الكبرى من مصابي كورونا، وهناك تواصل مع وزارة الصحة المصرية للوقوف على مصابي كورونا، ويجب على الناس عدم الخوف والتخلي عن الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا».