مجانية وبسرية تامة.. تعرف على الخدمات المقدمة لمرضى الإدمان

الإدمان واحد من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات، ولا نبالغ إذا قلنا، أنه مقبرة لسواعد تبني المجتمع، لذلك توجه الحكومة المصرية الاهتمام، بزيادة عدد المستشفيات الخاصة لعلاج الإدمان، والحكومية منها تقدم خدماتها بشكل مجاني، توفيرًا ودعمًا لأسر المدمن.

وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» في ظل الخدمات المتنوعة والخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، الخدمات المجانية التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والخطوات التي يتبعها المريض حتى يتمكن من دخول المستشفي.

الخدمات التي يقدمها صندوق علاج الإدمان

يقدم الصندوق العديد من الخدمات المجانية وهي كالآتي:

العيادات الخارجية، لتشخيص وتحديد حالة المريض، والمتابعة بعد تمام الشفاء.

الحجز الداخلي، وهي تتم للحالات الصعبة.

العلاج، ويقدم الدواء اللازم للمرضي بشكل مجاني.

المتابعة الدورية والاستشارات النفسية.

خطوات استقبال مرضي الإدمان داخل المستشفيات

إذا كان هناك شخص يعاني من الإدمان ويرغب في الحصول على المساعدة، فيجب أن يقوم بالاتصال بالخط الساخن 16023

يبدأ العمل باستقبال الحالات المحولة من الخط الساخن بناءً على قائمة بأسماء المرضى الذين تم تسجيل أسمائهم قبل ذهابهم إلى المستشفى.

تبدأ جلسة الأخصائي النفسي بالخط الساخن بإجراء مقابلات مع المرضى ، وملء استمارة الخط الساخن والقيام بإجراء مجموعة من الاختبارات والمقاييس النفسية تمهيداً لإعداد تقرير إكلينيكي عن الحالة (المرضى الجدد).

يعد جلسة الأخصائي جلسة مع الطبيب المعالج حيث يقوم بالكشف على المرضى، وعمل جلسات تحفيزية لهم ثم إعداد تقرير يتضمن تقييم إكلينيكي عن كل حالة.

يتابع الطبيب المعالج والأخصائي، الحالات القدامى، وفى نهاية اليوم يتم تحديد المرضى الذين سوف يتم علاجهم بالقسم الداخلي بالمستشفى وفقاً للمعايير المتبعة لاختيارهم بموجب خطاب تحويل صادر من الصندوق.

يتابع أخصائيو الخط الساخن بالمستشفيات، الإجراءات التي يحتاجها المرضى إلى أن يتم الانتهاء من الكشف فى العيادات الخارجية أو الحجز الداخلي.

ووفقًا لبيان سابق لرئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التعاطي، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فأن الصندوق قدمت الخدمات العلاجية لحوالي 132 ألف مريض، مع الحفاظ على سرية المرضي بشكل تام كما تم توفير 26 مركز علاجي متخصص لعلاج المرضى وفيا للمعايير الدولة مجانا وفى سرية تامة.

ولا تتوقف الخدمات التي يقدمها الصندوق على علاج الإدمان، لكنها توفر مشروعات للمتعافين من خلال توفير تمويل بالتعاون مع بنك ناصر، وذلك لدفعهم مرة أخرى للمجتمع ليكونوا أفراد فاعلين ومنتجين لمجتمعهم.