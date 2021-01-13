عاجل.. 5 نواب جمهوريين صوتوا حتى الآن لصالح قرار عزل ترامب

يبدأ مجلس النواب الأمريكي، التصويت على مشروع قرار لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، تمهيدا لعرضه على مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يمرر القرار بتصويت سريع من الحزبين، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

وحتى الآن صوت 5 نواب جمهوريين لصالح قرار عزل «ترامب»، وأعلن 7 من أعضاء الحزب الجمهوري أنهم سيصوتون لصالحه، هم: النائب «دان نيوهاوس من واشنطن، وجون كاتكو من نيويورك، وجيمي هيريرا بيوتلر من واشنطن، وآدم كينزينجر من إلينوي، وفريد ابتون من ميشيجان، وليز تشيني من وايومنج، وبيتر ميجر من ميشيجان».

وتوقع القادة الجمهوريون أن يصوت ما بين 10 إلى 20 عضوا جمهوريا في مجلس النواب للمساءلة.