من هي نانسي صلاح خطيبة سامح عبدالعزيز ..دخلت الإعلانات بحثا عن والدتها

أعلنت الفنانة نانسي صلاح، إحدى بطلات البرنامج الناجح «Snl بالعربي»، ارتباطها بالمخرج سامح عبدالعزيز.

وترصد «الوطن»، خلال السطور القادمة معلومات عن الفنانة الشابة والتي قدمت عددا من الأدوار المميزة مؤخرا.

نانسي صلاح خريجة إعلام جامعه القاهرة، وشاركت في عدد من المسرحيات على مسرح جامعة عين شمس.

شاركت نانسي في عدد من الأعمال الدرامية المميزة أبرزها مسلسل «أبو العروسة»، أمام سوسن بدر وسيد رجب، وعرض لها مؤخرا مسلسل «أسود فاتح»، أمام هيفاء وهبي، وأصيبت أثناء تصوير المسلسل في تفجيرات مرفأ بيروت، لتتلقى 8 غرز في يدها الشمال.

كما شاركت نانسي صلاح في مسلسل «طلقتك نفسي»، والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة وتصدر التريند حينها.

ظهرت خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، وحكت قصة مؤثرة أبكت الحضور والمشاهدين، حيث روت قصة انفصال والديها وأخذها والدها وهي تبلغ من العمر 3سنوات وأخفاها عن والدتها إلى أن أصبحت شابة، وحاولت أن تقنع والدها أن تلتقي بأمها فرفض، فقررت دخول مجال الإعلانات آملا منها أن تجد والدتها.

وأضافت «نانسي»، خلال لقائها أنها مرضت مرضا شديدا أثناء تصويرها الموسم الثالث من برنامج «Snl بالعربي»، وفكر كل من حولها في إسعادها فأرسلت عمتها إلى والدتها لرؤيتها، وبالفعل أتت وأثناء اللقاء والدتها فقدت وعيها من الفرحة.