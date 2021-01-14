عاجل.. زعيم الديمقراطيين: سيتم محاكمة ترامب بالشيوخ بارتكاب جرائم كبرى

قال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي إنه ستكون هناك محاكمة لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في مجلس الشيوخ.

وأضاف في بيان له أنه سيتم التصويت على إدانته بالجرائم والجنح الكبرى.

وزعم تشاك شومر في بيان أن ترامب حرض على العنف ضد الحكومة سعيا للبقاء في السلطة وهذا أمر يجب عدم التساهل بشأنه.و

وصوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح قرار عزل الرئيس دونالد ترامب، وارتفع عدد النواب الجمهوريين الذين صوتوا حتى الآن لصالح القرار إلى 10، بينما صوت 222 نائبا ديمقراطيا عليه، ليصل إجمالي الموافقات لـ 232 صوتا، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

ورفض 197 نائبا ديمقراطيا القرار، ليصبح ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ.

ويدلي المشرعون بأصواتهم على عزل الرئيس دونالد ترامب وتوجيه تهمة «التحريض على التمرد»، ويحتاج القرار إلى 217 صوتا من 433 عضوا في مجلس النواب ليتم تبنيه.