في أول ظهور له بعد إصابته بكورونا.. عمرو خليل يحكي عن تجربة الـ12 يوما

بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا أجرى الإعلامي عمرو خليل، أول مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، لطمأنة المشاهدين على حالته الصحية، مشيرًا أنها تحسنت، قائلًا «الحمد لله أحنا في فضل وفي نعمة كبيرة جدا ودي تجربة الـ12 يوم، أن فضل ربنا كبير والحمد لله فيه تحسن في حالتي وحالة أمي ونسرين زوجتي، لأن أحنا أخدناه كومبو حجم عائلي، والحمد لله ربنا ستر» مقدمًا الشكر لكل من سأل واطمأن عليه.

وتحدث «خليل» عن أعراض المرض «الأعراض بتروح وبتختفي وكل يوم بتظهر حاجة وبتختفي لكن الحمد لله وربنا يشفي كل مريض وأحنا الحمد لله كويسين».

وعن كواليس إصابته بالفيروس، قال عمرو خليل: «أنا كنت شغال السبت قبل اللي فات على الهوا ومكنش فيه أي حاجة، ويوم الأحد قبل اللي فات اكتشفت بعد العصر أني مبشمش وكان إحساس مش قادر أوصفه وكان إحساس غريب لأني فجأة فاصل وشميت برفان مفيش أي حاجة وجابوا لي بصلة ومشمتش وساعتها أدركت أنها كورونا وطلبت الـPCR وطلعت إيجابي تاني يوم»، لافتًا أنه عاني من الوهم بسبب إصابته.

والده ووالدته قد يكونا سبب إصابته بالمرض

وتابع «الواحد بيقعد يفكر أنا أخدتها ازاي وعديت مين لأني كنت موجود قبلها التلات والأربعاء مع الزملاء وكان معايا زملاء في اليوم السابق على ظهور الأعراض لكن أنا مكنتش عارف أنا عديت مين، وأكيد أنا عديت زوجتي ومحمد ابني وبرلا بنتي، وقد يكون أخدتها من والدي ووالدتي ربنا يشفيهم».

وأوضح «خليل» أن حالة والده ووالدته لديهما بعض المشاكل الصحية حيث يعانيان من التهاب في الرئة ويتماثلان للشفاء، مشددًا أنه كان يجب عليه مرافقتهما للمستشفى عند إصابتهما، متوقعًا أن يكون تعرض للإصابة عند نقله لوالده ووالدته للمستشفى.