عاجل.. دفن صفوت الشريف بالقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك

يشيع جثمان صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى الأسبق اليوم الخميس، وجاري تحديد مكان تشييع الجثمان من مسجد آل رشدان أو المشير طنطاوي بحسب زوج نجلة الراحل في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ويجري دفن الجثمان في مدافن العائلة بمنطقة مصر الجديدة والقريبة من مدافن عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتوفي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق عن عمر يناهز 87 عاما قبل قليل بمستشفى وادي النيل وهو مواليد عام 1933.

وكان «الشريف» قد تردد على المستشفى خلال الآونة الأخيرة حيث كان يعالج من اللوكيميا وتدهورت حالته الصحية.

وعمل صفوت الشريف رئيسا سابقا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير 2011 والذي صدر قرارا بحله مع ثورة يناير، كما عمل رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات.

وتردد إصابته بفيروس كورونا مؤخرا، إلا أن ابنته نفت ذلك، مؤكدة أنه يتردد على المستشفى للعلاج دوريا وبشكل منتظم من اللوكيميا بمستشفى وادي النيل.