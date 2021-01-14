أبرز المحطات في حياة الراحل صفوت الشريف.. من ناصر إلى مبارك

توفي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق عن عمر يناهز 87 عاما، بعد تدهور حالته الصحية، وتردده على المستشفى خلال الآونة الأخيرة حيث كان يعالج من اللوكيميا وتدهورت حالته الصحية.

وتستعرض "الوطن"، أبرز محطات في حياة الراحل صفوت الشريف، والتي جاءت كالأتي:

- صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، بمحافظة الغربية.

- حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية.

- هو سياسي مصري وتمتد رحلته السياسية لأكثر من 60 عاما، وبدأت منذ الستينيات في عهد الريس الراحل جمال عبد الناصر.

- كان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي المصري عام 1977

- شغل منصب الأمين العام للحزب من 2002 إلى 2011.

رئيس مجلس الشورى

- رئيساً سابقاً لمجلس الشوري المصري.

- تولي منصب وزير الاعلام المصري لفترة من الزمن.

- عين رئيسا لمجلس الشورى، وتولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات في عهد السادات.

- أحد أفراد مايسمى بالحرس القديم، بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقاً الذي كان لديه أغلبية النواب في البرلمان المصري.

قرابته من مبارك

- عرف بقربه من الرئيس الراحل حسني مبارك.

- أقاله الرئيس مبارك من منصبه كأمين عام للحزب الوطني الحاكم في الخامس من فبراير 2011، وعين بدلا عنه حسام بدراوي الذي استقال لاحقاً.

- واصدرت المحكمة حكما بحق الشريف بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع، فيما برأت نجله من ذات التهم.

- أصدرت محكمة النقض في مصر قرارا بتأجيل النظر في طعن وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، على الحكم بسجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، و"التحفظ عليه" بعد أن قام بتسليم نفسه.