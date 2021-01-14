عاجل.. زوج ابنة صفوت الشريف: الوفاة تمت في المستشفى ولم يتحدد مكان الدفن

قال الدكتور محمد فرج، زوج ابنة صفوت الشريف، الذي توفى منذ قليل، إن الوفاة حدثت في مستشفى وادي النيل الذي كان يتلقى العلاج بها، بعد اصابته باللوكيميا.

وأضاف الدكتور فرج، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يتم تحديد مكان الدفن حتى الآن، ويتم دراسة الأمر سواء دفنه في مسقط رأسه بمدينة الزرقا، أو في إحدى المدافن الخاصة بالعائلة في القاهرة، وأنه سيتم تحديد مكان الدفن في الساعات القادمة.

توفي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق عن عمر يناهز 87 عاما.وكان الشريف قد تردد على المستشفى خلال الآونة الأخيرة حيث كان يعالج من اللوكيميا وتدهورت حالته الصحية.وعمل الشريف رئيسا سابقا لمجلس الشورى وامينا عاما للحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير 2011 والذي صدر قرارا بحله مع ثورة يناير.كما عمل رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات.وتردد إصابته بفيروس كورونا مؤخرا إلا أن ابنته نفت ذلك وقتها مؤكدة أنه يتردد على المستشفى للعلاج دوريا وبشكل منتظم من اللوكيميا بمستشفى وادي النيل.