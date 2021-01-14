مصادر لـ«الوطن»: صفوت الشريف توفي الساعة 10:53 دقيقة داخل المستشفى

كشفت مصادر طبية، تفاصيل وفاة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، إنه توفى في تمام الساعة 10:53 دقيقة مساء أمس.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إنه خلال جلسة العلاج الكيماوي للراحل، حدث توقف في القلب، وبعد محاولات عاد مرة أخرى، إلا أن القلب توقف بعد ساعة وفارق الحياة.

وأكدت المصادر إن الشريف حجز في المستشفى منذ يومين، إثر تلاقيه العلاج من مرض سرطان الدم.

توفي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق عن عمر يناهز 87 عاما.

وكان الشريف قد تردد على المستشفى خلال الآونة الأخيرة حيث كان يعالج من اللوكيميا وتدهورت حالته الصحية.

وعمل الشريف رئيسا سابقا لمجلس الشورى وامينا عاما للحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير 2011 والذي صدر قرارا بحله مع ثورة يناير، كما عمل رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات.

وتردد إصابته بفيروس كورونا مؤخرا إلا أن ابنته نفت ذلك وقتها مؤكدة أنه يتردد على المستشفى للعلاج دوريا وبشكل منتظم من اللوكيميا بمستشفى وادي النيل.