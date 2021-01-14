نجل صفوت الشريف لـ«الوطن»: ادعوله بالرحمة.. قاوم السرطان 7 سنوات

قال إيهاب صفوت الشريف، نجل الراحل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق وأحد رموز نظام الرئيس الراحل مبارك، إن والده توفى مساء امس بعد صراع مع مرض سرطان الدم استمر لسنوات.

وأضاف نجل صفوت الشريف ل"الوطن"، إن والده قاوم السرطان خلال سنوات مرضه التي استمرت لنحو 7 سنوات، مضيفا: "ادعوله بالرحمة، ربنا يغفر له".

وتوفى صفوت الشريف منذ ساعات، في مستشفى وادي النيل بالقاهرة، وستشيع جنازته بعد صلاة الظهر غدا من أحد مساجد القاهرة.