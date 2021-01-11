مستشار الرئيس: سلبية مسحة يسرا وخالد سليم.. والإبراشي «ربنا يشفيه»

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المسحة الخاصة بالفنانة يسرا أمس حول فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أصبحت سلبية منذ الأمس، وكذلك مسحة الفنان خالد سليم.

مستشار الرئيس يكشف الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن « الإعلامي وائل الإبراشي ربنا يشفيه، ما زال في المستشفى، وإن شاء الله الحالة ما زالت محتاجة شوية وقت، وندعوا الله أن يتم شفاؤه على خير في أقرب وقت».

مستشار الرئيس يكشف سبب استمرار إيجابية المسحات لدى البعض

وكشف مستشار رئيس الجمهورية، عن سبب استمرار مسحة البعض «إيجابية» رغم تحسن حالاتهم، حيث قال « كلمة سلبي وإيجابي نتيجة تفاعل البروتينات الخاصة بالفيروس داخل جسم الإنسان، فقد يكون الفيروس صحيح مات أو مبقاش معدي أو مش نشط بس ممكن البقايا بتاعته في الجهاز التنفسي تدي اختبارات إيجابية لبعض الوقت».