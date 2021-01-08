مستشار الرئيس يرد على المشككين في سينوفارم: جرى تجربته على مليوني صيني

قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائي، إن اللقاح الصيني الذي تعاقدت عليه مصر جرى تجربته على مليوني مواطن صيني، مفندًا بذلك ما أثاره البعض بشأن استيراد الصين لقاحات صنعتها دولة أخرى، إذ استهدفوا من ذلك التشكيك في فعالية وأمان اللقاح الذي حصلت عليه مصر، وأشار إلى أنه مصنوع بطريقة تقليدية جدًا ومعروفة عالميًا في إنتاج اللقاحات تشبه إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمية، وجُرب إكلينيكيا في منطقة الشرق الاوسط بمصر والإمارات والأردن والبحرين.

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «الطريقة التانية محدش أكد إنها أقل أمانا لكنها طريقة جديدة وهناك أكثر من طريقة لإنتاج اللقاحات، إذ أن الطريقة العادية تكون من خلال قتل الفيروس كيميائيًا لحقن الجسم بها حتى يفرز أجساما مضادة، وهناك طريقة أخرى بإضعاف قوة الفيروس بشدة لكنه لا يؤدي إلى المرض، أما الطريقة الثالثة فهي التي تستخجمها أسترازينيكا، إذ يجرى حقن نوع آخر من الفيروس في الجسم البشري لكنه يحمل بروتينات تماثل تلك الموجودة في فيروس كورونا لتكوين أجسام مناعية».

وتابع: «تم إجراء تجارب إكلينيكية على اللقاح الذي يستخدم الطريقة الثالثة، وعمومًا فإن كل اللقاحات حصلت على موافقة طوارئ وليست موافقة نهائية، وستبين التجارب وحصول الناس على اللقاح مدى تأثيره الإيجابي».