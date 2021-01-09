مستشار الزراعة: الناس تفاجأت بمشروع «مستقبل مصر» عندما زاره الرئيس

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي، في تعليقه على مشروع استصلاح 500 ألف فدان بامتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية، إن المصريين جميعا تفاجئوا أمس الجمعة، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع هذا المشروع ويتفقده، واصفا المشروع بأنه «جديد خالص ومفيش حد يعرف عنه كتير».

وأوضح أنه مع تنفيذ محور «روض الفرج- الضبعة» المروري، بدأت الحكومة في التفكير في استغلال الموارد المجاورة لهذا المحور، من أراضي ومياة جوفية، وبعد دراسة، اتجهت وزارة الزراعة لاستصلاح الأراضي بتلك المنطقة، كاشفا أن الرئيس يتابع هذا المشروع ويهتم به، وليست هذه أول زيارة له، ولكنه فضل عدم الإعلان عنه إلا بعد التنفيذ، كما هو متبع بالكثير من المشورعات القومية التي تمت في الوقت السابق.

قطاع الزراعة يشهد حالياً تنمية حقيقية

وأضاف «مصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية مع حلقة اليوم السبت من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هذا المشروع يمثل أحد المشروعات التنموية الكبيرة، التي توليها الدولة اهتماما، وخاصة رئيس الجمهورية، مصرحا بأن قطاع الزراعة يشهد حاليا تنمية ونهضة كبيرة على شتى المحاور والأصعدة، «فما شاهدته أمس خلال زيارة الرئيس ليس إلا أحد المشروعات فقط».

وتابع مستشار وزير الزراعة، «اللي بيسافر دلوقتي على المحور ده، رايح الضبعة أو العلمين، بيشوف وهو ماشي مشروع (مستقبل مصر)، على إيديه الشمال وهو متجه على الساحل، أراضي خضراء واسعة»، مؤكدا أن مؤسسات توفير الري بدأت في التواجد بهذه المجتمعات الجديدة.

وأعلن مستشار الزراعة أن الأسبوع الماضي شهد مرور وزير الزراعة بشمال هذه المنطقة على محور الضبعة، وتدرس الوزارة الآن أراضى جديدة بنفس المنطقة، للتوسع في زراعة 500 ألف فدان أخرى، شمال مشروع «مستقبل مصر»، حيث تفقد الوزير الباحثين والدراسين لنوعية الأراضي بتلك المنطقة، فهناك 60 باحثاً من مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة وجامعة الإسكندرية والقاهرة، موجودون بتلك المناطق، ويدرسون التربة هناك لتحديد أفضل 500 ألف فدان صالحة للزراعة.