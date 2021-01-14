يوسف الشريف وهاني سلامة بـ15 حلقة فقط في رمضان 2021

في ظاهرة هي الأولي من نوعها، حرص عدد من نجوم الفن على تقديم 15 حلقة فقط من مسلسلاتهم الدرامية في شهر رمضان 2021، على أن يتم الاكتفاء بهذا العدد، تجنبا لمشكلات المد والتطويل.

وكانت البداية عندما أعلن الفنان يوسف الشريف، تقديمه مسلسل «كوفيد 25»، للمؤلفة إنجى علاء، خلال 15 حلقة فقط.

وأكدت زوجته الاستايلست إنجي علاء ذلك: «أتي هذا القرار نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته، والتى تتطلب وقتا ومجهودا مضاعفا وميزانية ضخمة تضمن خروجه بالشكل المطلوب».

والمسلسل من بطولة الفنان يوسف الشريف، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

العمل الثاني مسلسل «بين السما والأرض»، للفنان هانى سلامة مع غادة عادل، والمأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، ويتولى كتابته إسلام حافظ، ويخرجه ماندو العدل؛ ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويشارك هاني سلامة البطولة كلا من: أحمد بدير، وسوسن بدر، وغادة عادل، ومحمد ثروت، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، ونجلاء بدر، وندى موسى، ونورهان ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ وتدور أحداثها في لوكيشن واحد؛ إذ يُسجن مجموعة من الأفراد في أسانسير، ويتبين خلال الأحداث، مهنهم وطموحاتهم وأيضا مشكلاتهم.

وسبق وأن قدمت الرواية في السينما عام 1959، بنفس الاسم، وقام ببطولته عدد كبير من النجوم منهم هند رستم، ومحمود المليجي، وعبد المنعم إبراهيم، وكان من إخراج صلاح أبو سيف.

وعلق الناقد محمود قاسم على الأمر، قائلا لـ«الوطن»: من الطبيعي التجديد باستمرار، وهذه المحاولة أمر في غاية الأهمية، لذلك يجب أن نشجع تلك التجارب الجديدة، حتي لا يقتصر الموسم الدرامي على رمضان فقط، ويقف السوق أمام المسلسلات 30 حلقة.