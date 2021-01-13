محافظ دمياط تتفقد سوقي النيل الحضاري و«51» قبل افتتاحهما برأس البر

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، مدينة رأس البر لتفقد سوقي النيل الحضاري و«51»، للوقوف على آخر المستجدات بهما.

ورافق المحافظ خلال هذه الزيارة العميد عدنان عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وهي الشركة المنفذة للمشروعين، واللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وتفقدت المحافظ السوق الحضاري الذى يضم 5 باكيات، بإجمالى 192 وحدة، ويشتمل أيضاً على دورتي للمياه إضافة إلى الجزء الإداري والأمني، فضلاً عن تنفيذ ممشى موازٍ لنهر النيل بطول 400 متر، حيث تابعت أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائية، مؤكدة على منفذي المشروع الانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لافتتاحه قريباً وتحقيق الهدف من إنشائه للقضاء على العشوائية وتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق.

كما قامت «عوض» بتفقد سوق «51» الذي جاء استكمالًا لخطة التنسيق الحضاري بمدينة رأس البر، والتى بدأتها المحافظة منذ أواخر عام 2018، إذ يقع السوق على مساحة 260 م2، بإجمالى 26 وحدة ودورتين للمياه، بتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه، حيث تابعت آخر المستجدات بالمشروع، مؤكدة تلافي كافة الملاحظات وإنجاز جميع المهام للإعلان عن انطلاق وافتتاح المشروع فى أقرب وقت ممكن.

ونوهت محافظ دمياط إلى أن هذين المشروعين يأتيان ضمن ثمار التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، وتنفيذ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، مؤكدة أن ما تم تنفيذه يأتى تحقيقًا لرؤية الدولة فى القضاء على العشوائية والارتقاء بالمظهر الحضارى العام بمختلف المناطق.