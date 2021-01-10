الشباب توضح كيفية الحصول على دراجة ضمن «دراجتك صحتك»

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم الشباب والرياضة، إنّ فلسفة مبادرة «دراجتك صحتك»، تأتي في إطار توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة، وهو ما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنّ وزارة الشباب والرياضة في ضوء هذه التوجيهات والرؤية، بدأت تنفيذ المبادرة، لتكون الدراجة أسلوب حياة لكل المواطنين لما لها من فوائد، إذ تحافظ على الصحة، وتقلل النفقات، وتحافظ على البيئة من التلوث، وبالفعل لها أهداف وإيجابيات عديدة وكثيرة.

نوعيان من الدراجات في «دراجتك صحتك»

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية Ten، أنّ وزارة الشباب والرياضة أطلقت مرحلتين من مبادرة «دراجتك صحتك»، المرحلة الأولى استهدفت فيها نحو 2400 دراجة، وجرى توزيع وبيع الدراجات بأقل من سعر السوق، ف توزيع نوعين ممن الدرجات الأول نوع جبلي والتي كان سعرها 1900 جنيه، والنوع الثاني الخاص بالرياضيين وكان سعرها 2300 جنيه.

نساهم في توفير فرص عمل من خلال هذه المرحلة

وأوضح أنّ المرحلة الثالثة تختلف عن المرحلة الأولى والثانية من المبادرة، إذ تهدف لتوفير فرص عمل، وإتاحة الدراجات لأكبر عدد ممكن من الشباب والمواطنين، لافتا إلى أنّ المرحلة الثالثة تساهم في توزيع 7200 دراجة بأنواعها المختلفة، فضلا عن دراسة كيفية توزيع الدراجة الكهربائية الحديثة على المواطنين.

الدفع من خلال فوري

وتابع أنّ شركاء نجاح المبادرة، هي الشركة العربية للتصنيع التي تساهم في تصنيع الدراجة بالقاهرة، مؤكدا أنّ المرحلة الثالثة سيكون الدفع من خلال شركة فوري، لتسهيل أساليب الدفع على المواطنين نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على الدراجات التي تتيحها الدولة بسعر أقل من السوق.