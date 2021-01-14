مسؤولو الإسكان يؤكدون حل أزمة ارتفاع المياه الجوفية بمشروع مجرى العيون

أجرى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جولة تفقدية لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بمحافظة القاهرة.

وأوضح مسؤولو الوزارة، أنَّه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لعمارتين من العمارات الجاري تنفيذها بالمشروع، مؤكّدين أنَّه تمّ التغلب على جميع العقبات التي واجهت تنفيذ العمارات السكنية، ومنها ارتفاع نسبة المياه الجوفية، وإحلال التربة فىي أجزاء متعددة من الموقع، وإزالة بعض العقبات من الموقع.

وأشار مسؤولو وزارة الإسكان، إلى أنَّه من المقرر مع نهاية شهر فبراير المقبل، الانتهاء من نحو 70٪ من أعمال الهيكل الخرساني للعمارات السكنية، ونحو 20٪ من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.

وأضاف مسؤولو وزارة الإسكان، أنَّ الوزارة تتولى تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بمساحة 95 فداناً، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجاري وفندقي، ومطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية.