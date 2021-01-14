بعد موافقة النواب على عزله.. ترامب: لا مكان للعنف والتخريب في أمريكا

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقطع فيديو عبر حساب البيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء أمس، لكنه لم يتطرق إلى تصويت مجلس النواب لصالح مساءلته، وتزامن ذلك مع توقيع رئيسة المجلس نانسي بيلوسي على مواد المساءلة.

وركزت تصريحات ترامب على العنف الذي وقع عند مبنى الكونجرس في السادس من يناير، وأدى في النهاية إلى تصويت مجلس النواب لصالح مساءلة الرئيس بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام المبنى.

وقال دونالد ترامب، إنه يريد أن يكون واضحا في إدانة العنف الذي شهدته الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لا مكان على الإطلاق للعنف والتخريب في الولايات المتحدة.

يذكر أن مجلس النواب وافق أمس، على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونجرس، في خطوة ستفتح الباب أمام مجلس الشيوخ لمنع ترمب من تقلد الرئاسة مجددا في حال إدانته.

وانضم 10 جمهوريين إلى 222 ديمقراطيا في التصويت لصالح مساءلة ترامب التي تمهد الطريق لمحاكمته في مجلس الشيوخ، ما يعني إحالة مواد المساءلة إلى مجلس الشيوخ لبدء محاكمته بهدف عزله.

وبذلك يصبح ترامب أول رئيس أمريكي يواجه المساءلة مرتين؛ إذ حوكم للمرة الأولى أمام مجلس الشيوخ قبل عام، لكن المجلس برأه يومها من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، اللتين وجّههما إليه «النواب»، كما لم يسبق أن عزل رئيس أمريكي من منصبه من خلال المساءلة.

يشار إلى أنه عندما تنطلق محاكمة ترامب سيكون مجلس الشيوخ منقسما مناصفة بين 50 سيناتورا جمهوريا، ومثلهم من الديمقراطيين، لكن إدانة ترامب لا يمكن أن تتم إلا بأغلبية الثلثين، ما يعني أن ثلث الأعضاء الجمهوريين على الأقل لا بد أن يصوتوا إلى جانب جميع الأعضاء الديمقراطيين لكي يدان الرئيس بالتهمة الموجهة إليه.