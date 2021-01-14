غلق 100 مركز دروس خصوصية بالإسكندرية.. و10 آلاف جنيه غرامة إزالة الشمع

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية بكافة أرجاء المحافظة، بناء على القرار رقم 708 لسنة 2020 الوارد من محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وسط تحايل أصحاب تلك المراكز من خلال الفتح مجدداً ضاربين بالقرارات التعليمية والصحية عرض الحائط، الأمر الذي يمثل خطورة كبرى على صحة الطلاب وتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المديرية نجحت في غلق أكثر من 100 مركز دروس خصوصية خلال الفترة الأخيرة منذ بدء الدراسة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية بالإضافة إلى منع التجمعات للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واضاف سعد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أبرز ما واجه حملات التربية والتعليم لغلق تلك المراكز هو عودة أصحابها للفتح مجدداً، ليتم بعد ذلك فرض عقوبة من كل رئيس حي على إعادة الفتح مجدداً، لافتاً إلى أن أبرز تلك العقوبات هو ما أقرها حي العجمي حيث تمثلت غرامة فك التشمع في الحبس لمدة عام وغرامه ماليه قدرها 10 آلاف جنيه.

وأوضح أن دور التربية والتعليم معاقبة التابعين للتربية والتعليم، بينما قرارات الغلق والتشميع والغرامات المالية هي من اختصاصات الأحياء، لافتا إلى أنه في الوقت ذاته تقوم الإدارات التعليمية بتكثيف حملاتها لمتابعة عمليات الغلق والتأكد من عدم الفتح مجددا عقب إنتهاء الحملة، وذلك لوقف أي عمليات تجاوز من مسؤولي تلك المراكز.

ولفت إلى أن الحملات لا تكتفي بالقرارات الإدارية فقط، بل هناك حرص من مسؤولي الإدارات التعليمية على التحدث مع الطلاب والطالبات المتواجدين بتلك المراكز لتوعيتهم بأخطار التجمعات وسلامتهم والتشديد على أهمية المنصات التعليميه والبرامج التعليمية كونها البديل الأمثل لهم في تلك الظروف الصحية التي تمر بها مصر بل والعالم أجمع.