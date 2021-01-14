الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ ليلة نوة «الفيضة الكبرى»

شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات القليلة الماضية من مساء يوم الأربعاء، حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في مختلف أحياء المحافظة، وذلك في ليلة نوة الفيضة الكبرى التي تنتظرها المدينة الساحلية وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما صحبها بعض الرياح والهواء، الذي يبشر ببدء النوة غداً التي حذرت منها المحافظة جميع المواطنين.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فجر اليوم الخميس، علي رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع نوة الفيضة الكبرى التي تصاحبها عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً / متوسطة / خفيفة. وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلي خفيفة مصاحبة لنشاط رياح وذلك حتي يوم الثلاثاء المقبل.

وشدد المحافظ علي شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الإنسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية.

وتهيب محافظة الإسكندرية، المواطنين توخي الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.