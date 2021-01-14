حملات تموينية لضبط الأسواق.. وتحريز 200 أسطوانة أكسجين مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1191 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (2,75 طن مصنعات لحوم) يشتبه في عدم صلاحيتها بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

كما ضبط (15 طن زيت طعام) معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام دون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

وتمّ ضبط (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة) لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعس بدلاً من السولار وقُدرت بمبلغ 228740 جنيه طبقاً لتقرير الجهات المعنية.

وجرى ضبط (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة) لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وقُدرت بمبلغ 132758جنيه طبقاً لتقرير الجهات المعنية.

وضبط أيضًا (قائد سيارة، بمحافظة الغربية) بحوزته (7,5 طن دقيق بلدي) مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق جمعه دون وجه حق، تمهيداً لبيعه بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمّ ضبط (المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بمحافظة الجيزة) لتجميعه (184 إسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة) للإتجار بها فى السوق السوداءبأزيد من السعر الرسمى قدرت بــ(29700 جنيه).

وضبط (المدير المسؤول عن مخزن لتجارة أسطوانات غاز الأكسجين دون ترخيص بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (200 أسطوانة غاز أكسجين مملؤة مجهولة المصدر) حجبها المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وكذلك تمّ ضبط (6,22 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر– 582 عبوة منظفات صناعية دون بيانات بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للمنظفات الصناعية دون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

وجرى ضبط (4 أطنان أسمدة زراعية دون مستندات مجهولة المصدر) بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.