نادية الجندي عن ظهورها في «إنت مين؟»: محدش كان يعرف

أبدت الفنانة نادية الجندي، سعادتها لردود الأفعال على مواقع السوشيال ميديا التي جعلتها تتصدر محركات البحث الشهيرة «جوجل» خلال الساعات الماضية، وذلك بعد مشاركتها في برنامج المسابقات «إنت مين؟»، وتجسيدها شخصية «الملكة نفرتيتي» ولم يستطع فريق البرنامج الذي يضم النجوم قصي الخولي، سيرين عبدالنور، حسن الرداد التعرف عليها.

وكتبت نادية الجندي، عبر حسابها على موقع «انستجرام» قائلة: كنت سعيدة جدًا بالتجربة، أول مرة أشارك في برنامج مسابقات، بس حبيت أخوض التجربة كنوع من التجديد لأنه برنامج غير تقليدي وجديد وتحمست لفكرته.

متابعة بنفسي ردود الأفعال على السوشيال ميديا

وتابعت: وتجسيدي لشخصية تاريخية جميلة لملكة مصر نفرتيتي، ومحدش كان يعرف لمشاركتي في البرنامج لكل المحطيين والمقربيين ليا حتى لا أفقد عنصر المفاجأة، وكلهم اتفاجؤا لما الحلقة إتذاعت بشكر جمهوري اللي كان بيبعت من أول حلقات البرنامج بأن شخصية نفرتيتي هى أنا.

واستطردت «بشكر كل القائمين علي البرنامج وفريق الإعداد ولجنة التحكيم وقنوات mbc وكل الشكر والحب والإمتنان لجمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي على تشجيعه وتعليقاته الجميلة اللي أسعدتني جدًا جدًا وأنا متابعة بنفسي ردود الأفعال على جميع وسائل السوشيال ميديا ألف شكر للجميع».

وعقب انتهاء حلقة برنامج «إنت مين؟» التي تم عرضها، مساء أمس الأربعاء، ذهب الفنان حسن الرداد إلى الفنانة نادية الجندي للتعبير عن حبه لها ولقائه بها، حسب الفيديو الذي نشرته نجمة الجماهير على موقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليه بقولها: «وأنت كمان فنان جميل ومحترم، وسعيدة بلقائي معاك ومع كل العاملين بالبرنامج بشكركم».