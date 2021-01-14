غرفة مطروح والسجل التجاري يبحثان سبل جديدة لاستخراج السجلات التجارية

أعلن أنور رحيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، عن التواصل مع الإدارة المركزية للسجل التجاري بالقاهرة لبحث سبل تسهيل إستخراج السجلات التجارية بالإستثناء أو تأجيل التنفيذ عبر الحجز الإليكتروني.

وعقدت الغرفة التجارية فى مطروح إجتماعا، اليوم، بمقر الغرفة برئاسة أنور رحيم وبحضور مها الجرايحي مدير عام السجل التجاري بمطروح مع منتسبي الغرفة والمحاسبين وذلك لمناقشة أهم الإقتراحات والمشاكل والمعوقات الخاصة بالتعامل مع الغرفة والسجل التجاري.

وقال أنور رحيم إن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه داخل مقر الغرفة لتدعيم أواصر الثقة والتعاون بين الغرفة ومنتسبيها .

وأكد أن اللقاء سيسهم في إثراء الحياة التجارية بالمعلومات الهادفة عن خدمات السجل التجاري الذي يعد بمثابة شهادة ميلاد لجميع المنشآت التجارية.

ولفت إلى أن أهم المعوقات التى تواجه منتسبي الغرفة التجارية يتمثل في أن محافظة مطروح ذات طبيعة خاصة ومترامية الأطراف، ولا يتمكن التجار من سكان مدن سيوة التى تبعد 320 كيلو متر عن مرسى مطروح أو السلوم الحضور فى مواعيد الحجز الإلكترونى الساعة العاشرة صباحا مثلا، نظرا لبعد المسافه مما لا يمكنهم من إستخراج السجلات التجارية أو تجديد السجلات التجارية القديمة، ويعوق الخدمات التى يقدمها فرع السجلات التجارية فى مطروح.

وقرر أنور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة مطروح ومها الجرايحى مدير عام السجل التجاري بمطروح مد تحصيل الرسوم بالخزينة حتى الساعة الواحدة ظهرا، والعمل على تبسيط الإجراءات للتجار.

وناقش الإجتماع عدم تواجد فروع للعديد من الهيئات التى يتم التعامل معها بصفة مستمرة ويتكبد التجار والمحاسبون مشقة السفر إلي محافظات أخرى لإنهاء معاملاتهم، التجارية، مما يستوجب التواصل مع هذه الجهات لإيفاد مندوب لها إلى مقر الغرفة تيسيرا علي جميع المنتسبين.