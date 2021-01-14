تعرف على أماكن تنشيط بطاقة التموين في القاهرة والجيزة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من الأماكن التي يمكن للمواطنين مستخدمي بطاقة التموين الذكية تنشطها، وذكرت الوزارة مراكز خدمة المواطنين لتنشيط البطاقات الذكية بمعرفة الشركات المختصة، في القاهرة والجيزة، ووضعت وزارة التموين عددا من الضوابط والإجراءات بشأن إصدار البطاقات التموينية الذكية وتسليمها إلى المواطنين، وتعمل وزارة التموين حالياً على إصدار البطاقات التموينية الجديدة للفئات الأكثر احتياجا في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التقديم وطريقة تفعيلها.

المراكز في القاهرة

- حلوان

- مركز شباب حدائق القبة

- السلام ثان

- الزاوية الحمراء

مناطق الجيزة

- البدرشين

- اوسيم

- امبابة

- بولاق الدكرور

خطوات تفعيل الرقم السري لبطاقات التموين

وأوضحت وزارة التموين خطوات تفعيل الرقم السري للبطاقات التموينية، حيث تقوم مكاتب التموين بتفعيل البطاقة، بإرسال رسالة من التليفون المحمول لصاحب البطاقة على رقم 9136 للحصول على الرقم السري بعد تشغيلها

ويتم تفعيل الرقم السري الخاص ببطاقات التموين من خلال الخطوات التالية:

- طباعة البطاقة وتحميل الرقم السري والكود الداخلي على قاعدة الإنتاج الحربي.

- تسليم الشركات البطاقات المطبوعة لمديريات التموين بحد أقصى 3 أيام عمل من تاريخ استلام أمر البطاقة.

- تسلم مديريات التموين البطاقات للمكاتب التابعة بحد أقصى يومين عمل من تاريخ استلام البطاقة.

يقوم مكتب التموين بعملية الاستلام على النظام بحد أقصى يوم من تاريخ استلام البطاقة.

- إرسال رسالة للمواطن بالتوجه لاستلام البطاقة مع تحديد اسم المكتب الأساسي للبطاقة وإرسال الكود السري في نفس الرسالة.

- يسلم موظف مكتب التموين المواطن البطاقة وتسجيل العملية على النظام.

- يرسل المواطن رسالة نصية لتفعيل البطاقة على الرقم 9136 مقابل مصاريف إلكترونية 2 جنيه.

- تقوم الشركات المنفذة بطباعة البطاقات التموينية الذكية وإرسالها إلى وزارة التموين لاعتمادها

- تتولى مديريات التموين بمتابعة عملية تسليم بطاقات التموين إلى المواطنين والتأكد من شخصية المستلم.

- تقوم المديريات بتقديم تقرير أسبوعي عن البطاقات التي تم تسليمها إلى المواطنين سواء بطاقات جديدة أو بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي.