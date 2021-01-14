«التضامن»: إيداع شاب يتجرد من ملابسه أمام المارة بمستشفى العباسية

بحث فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمسجل بشأنها عدد من الشكاوى، وفق توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت نيفين القباج، وفق بيان منشور على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الشكوى أفادت بضرر عددا من السيدات بمنطقة شارع مدرسة سعد بن أبي وقاص في شبرا مصر؛ بسبب وجود شاب في الثلاثينات من العمر بلا مأوى، مريض نفسيا، يتجرد من ملابسه أمام المارة، وفي حالة من الهياج الدائم.

فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى الأشخاص فاقدي الرعاية والحالات الإنسانية

وأشارت وزارة التضامن، إلى أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى الأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية، وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، أنه في هذا الإطار، قد تم التنسيق من خلال منظومة الشكاوى الحكومية مع الأمانة العامة للصحة النفسية، ومستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، ومأمور قسم شرطة الساحل، وفور وصول فريق العمل المشكل إلى موقع الشكوى وإبلاغ هيئة الإسعاف المصرية، عثر على المواطن بلا مأوى محل الشكوى، ونقل إلى مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، لتلقي أوجه الرعاية الصحية كافة لحين تعافيه.

اتباع الإجراءات الاحترازية قبل التعامل مع المشردين

ولفتت وزارة التضامن، إلى أن هناك العديد من الإجرءات الاحترازية التي تتبع قبل التعامل مع المشردين بالشوارع، لافتة إلى تعقيم أعضاء الفريق قبل النزول للتعامل مع الحالات، مع الالتزام بارتداء «الجوانتي والكمامة»، إلى جانب إجراء كشف طبي على الحالات التى يتم التعامل معها، للتأكد من خلوها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».