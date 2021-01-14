استبعاد مدير عام المواقف لعدم الانضباط وتقصيره في آداء مهامه بالفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قرارًا باستبعاد مدير عام المواقف ومشروع النقل الجماعي، لتقصيره في آداء مهام العمل المنوط بها، من حيث عدم المتابعة الدورية وسوء مستوى الخدمات وحالة النظافة العامة بالمواقف، ووجود تراكمات للقمامة وعدم الانضباط.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ظهر اليوم، للمرور على عددٍ من مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من التزام السائقين والركاب بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات للوقاية من انتشار عدوى فيروس "كوفيد 19" والشهير ب«كورونا المستجد»، وكذلك متابعة مستوى النظافة العامة والخدمات المقدمة لمستقلي المركبات.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ جولة المحافظ شملت تفقد مجمع مواقف سنهور الكائن في منطقة كيمان فارس، الذي يخدم مواطني قرى نقاليفة وسنهور وسنرو وزاوية الكرادسة، حيث تجول المحافظ داخل الموقف، واستمع إلى شكاوى المواطنين بشأن عدم توافر دورة مياه، وعدم وجود تندات حديدية لحماية السائقين والركاب من برد الشتاء وحرارة الصيف، وعلى الفور وجه المحافظ ببحث الشكوى والعمل على إقامة دورات مياه والتندات الحديدية اللازمة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ جولة المحافظ شملت أيضاً تفقد مجمع مواقف الفيوم - القاهرة، بالإضافة إلى تفقد موقف سيارات سنورس وطامية الكائن أسفل الكوبري العلوي، وذلك لمتابعة إلتزام السائقين والركاب بالاجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

ورصد «الأنصاري»، عدم الانضباط داخل المواقف، فضلاً عن وجود تراكمات للقمامة وسوء مستوى النظافة، موجهاً بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى سيارات الأجرة المخالفة والتي تعمل بخط الفيوم/المنيب.

وبسبب تقصير مدير عام المواقف ومشروع النقل الجماعي في أداء عمله، وعدم إهتمامه بحل مشاكل المواقف وأبرزها رفع القمامة وعدم السماح بتراكمها، بالإضافة إلى سوء حالة دورات المياه، قرر المحافظ استبعاده وتعيين آخر بدلًا منه.