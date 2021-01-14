استبعاد مدير عام المواقف لعدم الانضباط وتقصيره في آداء مهامه بالفيوم

استبعاد مدير عام المواقف لعدم الانضباط وتقصيره في آداء مهامه بالفيوم
«الأنصاري» ينظم جولة في مواقف النقل الجماعية بالمدينة
كتب:
أسماء أبو السعود
01:04 م | الخميس 14 يناير 2021
استبعاد مدير عام المواقف لعدم الانضباط وتقصيره في آداء مهامه بالفيوم
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قرارًا باستبعاد مدير عام المواقف ومشروع النقل الجماعي، لتقصيره في آداء مهام العمل المنوط بها، من حيث عدم المتابعة الدورية وسوء مستوى الخدمات وحالة النظافة العامة بالمواقف، ووجود تراكمات للقمامة وعدم الانضباط.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ظهر اليوم، للمرور على عددٍ من مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من التزام السائقين والركاب بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات للوقاية من انتشار عدوى فيروس "كوفيد 19" والشهير ب«كورونا المستجد»، وكذلك متابعة مستوى النظافة العامة والخدمات المقدمة لمستقلي المركبات.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ جولة المحافظ شملت تفقد مجمع مواقف سنهور الكائن في منطقة كيمان فارس، الذي يخدم مواطني قرى نقاليفة وسنهور وسنرو وزاوية الكرادسة، حيث تجول المحافظ داخل الموقف، واستمع إلى شكاوى المواطنين بشأن عدم توافر دورة مياه، وعدم وجود تندات حديدية لحماية السائقين والركاب من برد الشتاء وحرارة الصيف، وعلى الفور وجه المحافظ ببحث الشكوى والعمل على إقامة دورات مياه والتندات الحديدية اللازمة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ جولة المحافظ شملت أيضاً تفقد مجمع مواقف الفيوم - القاهرة، بالإضافة إلى تفقد موقف سيارات سنورس وطامية الكائن أسفل الكوبري العلوي، وذلك لمتابعة إلتزام السائقين والركاب بالاجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.
ورصد «الأنصاري»، عدم الانضباط داخل المواقف، فضلاً عن وجود تراكمات للقمامة وسوء مستوى النظافة، موجهاً بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى سيارات الأجرة المخالفة والتي تعمل بخط الفيوم/المنيب.
وبسبب تقصير مدير عام المواقف ومشروع النقل الجماعي في أداء عمله، وعدم إهتمامه بحل مشاكل المواقف وأبرزها رفع القمامة وعدم السماح بتراكمها، بالإضافة إلى سوء حالة دورات المياه، قرر المحافظ استبعاده وتعيين آخر بدلًا منه.