التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير كوبري محمد علي الأثري

أعلنت محافظة القليوبية بالتعاون مع وزارة الأثار والسياحة، بدء تنفيذ أكبر مخطط لتطوير كوبري محمد علي، في إطار درء الخطورة وترميم وصيانة الكوبري في أعقاب ما تداوله رواد التواصل الاجتماعي وموقع «فيس بوك» ورواد منظومة الشكاوي الخاصة بـ «الواتس آب»، بالمحافظة من صور لكوبري محمد علي الذى يربط القناطر الخيرية بالمناشى والذي تعرض لإنهيار جزئي في أحد البلكونات الأثرية ناتج عن حادث إرهابي آثم في عام 2015.

«الوطن» تستعرض مراحل وتفاصيل خطة التطوير وفق ما كشفه حسين حسني وكيل وزارة الأثار بالقليوبية

مرحلة درء الخطورة

تقوم المرحلة على استبدال الحجر التالف بالشرفات وجميع الأجزاء المنهارة في الكوبري مع استكمال جميع أجزاء البلاط المفقود الذي يقع في دائرة المناشي ثم استكمال جميع أجزاء البلاط المفقودة في فرعي المناشي والقناطر، وأخيرا دهان شامل وتنظيف وتقوية الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الكوبرى والممرات.

كما سيتم ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية والأبواب الحديدية وتنظيف جميع المشغولات الحديدية

مرحلة تطويرالإضاءة

تحسين نظام الإضاءة بالكوبري وتركيب أعمدة للإنارة بطول الكوبرى وصيانة الأعمدة الموجودة وتغيير السلك التالف ودهان الأعمدة باللون المناسب

جهات التنفيذ

يتم التنفيذ بواسطة الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلي للأثار تحت إشراف منطقة آثار القناطر بتكلفة مليون و600 الف جنيه طبقا لمقايسة الأعمال المعتمدة من اللجنة الدائمة.

التمويل

تمويل الخطة بالكامل من وزارة الري حيث تقوم بأعمال الترميم الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بوزارة الأثاربإشراف منطقة آثار

من الجدير الذكر أن كوبري محمد علي الأثري بالقناطر تعود تبعيته لوزارة الري ويقع تحت إشراف وزارة الاثار والسياحة طبقا لقانون حماية الآثار رقم 3 لسنة 2010.

وتعتبر وزارة الأثار هي الجهة المسئولة عن إعطاء تصريح ترميم وتزيين الكوبري حيث صدر قرار من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية منذ عامين بشأن أعمال مقايسة ترميم الكوبري على نفقة وزارة الري، وتم مخاطبة الوزارة والتي استجابت مؤخرا.

وكان عدد من المواطنين قد طالبوا بسرعة ترميم الكوبري الأثري، مؤكدين أنه يعد تحفة معمارية وأثرية ويجب على الدولة تطويره واستغلاله بشكل يليق بمدينة القناطر من خلال شبابية لتقديم الخدمات للزائرين يمكن وتحويله لمتنزه شبابي وعائلي بشكل أساسي ويعود على الدولة بالعائد المادي.

واقترح المواطنون أنه يمكن للدولة بعد البدء بالتطوير عمل تذاكر دخول للكوبري للتنزه فقط بسعر رمزي جنيه واحد فقط، تستخدم العائد منها في تطوير وصيانة الكوبري دوريا.

يذكر أن مدينة القناطر الخيرية هي إحدي المدن السياحية والتاريخية الهامة بمحافظة القليوبية وعانت وتعاني على مدار سنوات من الإهمال وتعطل مشروعات التطوير التي وعد بها عدد من المحافظين الذين تعاقبوا على المحافظة ورؤساء الحكومة.