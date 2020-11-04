"مياه القليوبية": عكارة النيل تتسب في ضعف المياه بمركز القناطر الخيرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ضعف المياه بقرية "باسوس" التابعة لمركز القناطر الخيرية بسبب ارتفاع عكارة النيل، وأضافت الشركة في بيان صدر عنها اليوم، أن المياه ستعود لطبيعتها بالقرية فور مرور عكارة النيل، وسيتم تشغيل الآبار الارتوازية بكامل طاقتها لسد العجز.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إن الشركة أعلنت حالة الطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار على قرى ومدن المحافظة، لافتًا إلى نشر المعدات بمنازل الكباري ومداخل الأنفاق لسرعة رفع تراكمات المياه.

وأوضح أن الشركة نفذت غرف لصرف مياه الأمطار بنطاق المحافظة بتكلفة 27 مليون جنيه، ضمن استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، وأشار إلى أنه من المخطط تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، إلى جانب طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، ونفق أسفل الطريق الدائرى ومطالع ومنازل الكبارى بمدن المحافظة.

وأكد إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 108 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحى 149 محطة، فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عامل تقريبا

وأضاف، أن قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، وبالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن قامت بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى، وتنفيذ محاكاة للتأكد من جاهزية المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها فى وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالإنفاق.