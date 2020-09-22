مجلس مدينة القناطر الخيرية يخلي المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

أعلن مجلس مدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء جميع المباني من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب مياه النيل أو الفيضان على أراضي طرح النهر.

من جانبه قال اللواء محمد سالم رئيس المدينة، في بيان له اليوم، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها تزامنا مع احتمالية إمرار تصريفات زائدة بنهر النيل خلال الأيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائى، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية.