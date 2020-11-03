السيطرة على حريق بمعهد بحوث المياه في القناطر الخيرية

سيطرت قوات الإطفاء والحماية المدنية على حريق نشب في مكتب معهد بحوث المياه بالقناطر الخيرية بالقليوبية، أسفر عن احتراق مكتبين خشب ولم تقع أي خسائر بشرية، فيما رجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق ماس كهربائي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق، ومعرفة أسبابه وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق في مكتب بحوث المياه بالقناطر الخيرية.

وانتقل على الفور العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز إلى محل الواقعة.

وتوجهت سيارتا إطفاء إلى موقع الحادث وجرى السيطرة على النيران ومنع امتدادها. وأسفر الحريق عن إتلاف مكتبين خشب دون وقوع خسائر في الأرواح ورجحت أجهزة الأمن أن سبب اندلاع النيران ماس كهربائي.

في وقت سابق أصيب شخصان إثر انفجار أنبوبة غاز بمنزل كائن بقرية العمار الكبري دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بانفجار أنبوبة غاز بمنزل بقرية العمار الكبرى بدائرة مركز طوخ، نتج عن الحادث إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعي وجرى السيطرة على الحريق بالمنزل ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين وندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد ملابساته، وطلب تحريات المباحث.

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب بطابقين الثالث والرابع بمنزل بشارع إبراهيم الدسوقي بمنطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة، بسب تسرب غاز وأتت النيران على محتويات الطابقين دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.