رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. انتخاب النائب هشام الحصري رئيسا للجنة الزراعة

الحصرى رئيسا للجنة الزراعة بمجلس النواب

كتب:

ولاء نعمه الله
02:40 م | الخميس 14 يناير 2021
مجلس النواب

مجلس النواب

أسفرت إنتحابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن فوز كل من النائب هشام الحصرى " حزب مستقبل وطن" بمنصب رئيس اللجنة، َذاك بالتزكية وكل من النائبين حسن عبد الوهاب عيسى " مستقل" وصقر عبد الفتاح صقر " مستقبل وطن" بمنصب الوكيلين، وعلى احمد على احمد " الشعب الجمهورى" بمنصب أمين سر اللجنة.بالتزكية

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج إنتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم بعدما يتم الإنتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.

اقرأ المزيد:

أحمد سمير رئيسا لـ«اقتصادية النواب» وفرغلي وسليمان وكيلين

عاجل.. أحمد سمير رئيسا لـ«اقتصادية النواب»

عاجل.. مدبولي يتجه لـ«النواب» لتهنئة الجبالي برئاسة البرلمان

العوضي رئيسا لـ«برلمانية حماة الوطن» في النواب

رئيس «الدستورية البحريني» يهنئ المستشار حنفي جبالي على رئاسة «النواب»

عاجل.. المستشار أحمد عزت مناع أمينا عاما لمجلس النواب

بعد موافقة النواب على عزله.. ترامب: لا مكان للعنف والتخريب في أمريكا