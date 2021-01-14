غدا.. آخر رحلات العالقين المصريين من الإمارات إلى الكويت

قال المستشار مينا زاهر، المحامي بدولة الإمارات الشقيقة بأن غدا ستقلع آخر رحلات العالقين المصريين من الامارات الي الكويت، لتصل عدد رحلات العالقين للكويت إلى 42 رحلة.

وأضاف أن رحلات نقل العالقين بدأت يوم 2 يناير الجاري وتستمر حتى غدا يوم 15 يناير، ووصل إجمالي عدد العالقين إلى 4000 عالق، وكانت إمكانية السفر في وقت واحد مستحيلة، ليتم تقديم كل أشكال الرعاية والدعم المادي والمعنوي مع توفير أدوية ووجبات غذائية للعالقين، إضافة للتواصل مع شركات الطيران لتنسيق سفر المصريين العالقين بعد فتح خطوط الطيران وتسكين مئات العالقين.

وأوضح «زاهر»، لـ«الوطن»، أنّ وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، استطاعت حل مشكلة العالقين بشكل كبير، بالاضافة الي توفير الإقامة والرعاية واحتياجات المواطنين الذين تقطعت بهم السبل فجأة خلال رحلة العودة لأعمالهم بسبب تعطل حركة الطيران إلى إلكويت، ومنع أي محاولة من استقطاب أو بث أفكار سلبية أو استغلال للظروف المترتبة على قرارات وقف الطيران لعدد من الدول، ولمواجهة وصد ما تتعرض له الدولة من هجمات إعلامية تحاول النيل من تماسك المواطنين وتستفيد منها جماعات الشر للنيل من إنجازات الدولة المصرية.

وأكد «زاهر» أنَّ حل مشكلة العالقين لم تأتي بشكل فردي، لكن كانت نتيجة تعاون مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال المصريين في إطار ما تطلقه وزارة الهجرة من مبادرات لدعم ومساعدة المصريين بالخارج إذا ما استدعى الأمر ذلك، ويستمر هذا التعاون حتى إصدار قانون الهجرة الذي انتهت الوزارة من إعداده وتقديمه لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب الجديد، ويتضمن هذا القانون صندوقًا للطوارئ ومظلة تأمينية للمصريين بالخارج يتمحور دورها في التدخل السريع لتقديم الدعم للمواطن المصري بالخارج ما إذا لحقت به أي شكل من الأزمات أو الأضرار.