3 مشاهد تروي قصة قتل بائع لابنته بسبب سوء سلوكها: ارتحت من الفضيحة

«ارتحت من الفضيحة وغسلت عاري بإيدي».. هكذا لخص بائع اعترافاته بقتل ابنته وإلقاء جثتها في الزراعات بمدينة قليوب، بعد أن جلبت له العار بطلاقها من زوجها بسبب سوء سلوكها، وخروجها من المنزل بدون سبب، ومرافقة الشباب في منطقة كوبري قصر النيل لممارسة الفجور.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا، والتصريح بدفن الجثة، واستعجال تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول الواقعة.

1- البداية

ورد بلاغ للجهات الأمنية بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة على طريق بين قريتي عرب جلال وصنافير بمدينة قليوب، ونُقلت الجثة لمستشفى قليوب العام، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بسرعة كشف غموض الواقعة، وعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتكليف أجهزة الأمن بسرعة تحديد هويتها وكشف الملابسات والمتهمين.

2- كشف غموض الواقعة

أُخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث أمني لكشف غموض الواقعة، وتوصلت جهود رجال المباحث إلى أن الجثة لربة منزل تدعى «ح ع ج»، 25 عامًا، ترتدي ملابسها كاملة، ويوجد بها جرح ذبحي بالرقبة، وآخر بالوجه، وتبين أنها تركت منزل والدها بعد طلاقها بسبب سوء سلوكها، وعندما عثر عليها والدها قام بقتلها وألقى جثتها في مكان العثور عليها، وألقي القبض على الأب.

3- اعترافات الأب المتهم

وخلال التحقيقات، اعترف الوالد المتهم «ع م ع»، بائع متجول، بارتكاب جريمته، وقال «غسلت عاري بإيدي بعد أن هربت من زوجها، وتردد أنباء عن وجود عشيق لها في قرية مجاورة، وعندما عثرت عليها لم أتمالك نفسي بسبب ما فعلته، فقررت التخلص منها بعد أن سببت لي ولزوجها الفضيحة».

وقرر أن نجلته مقيمة بمنزله منذ عام تقريباً عقب انفصالها عن زوجها بالطلاق لسوء سلوكها، وخلال تلك الفترة اعتادت الخروج لأيام والعودة من تلقاء نفسها دون تحرير ثمة محاضر بتغيبها، ومنذ 3 أسابيع تقريباً عاودت ترك المنزل فقرر التخلص من عارها بقتلها.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه توعد ابنته بالقتل أكثر من مره أمام والدتها «زوجته»، وتدعى «ف ن ا»، 40 سنة، بائعة متجولة، لأنها أساءت لسمعته وسمعة عائلته.

وقال المتهم إنه علم أنها تتردد بشكل يومي على منطقة كوبري قصر النيل بالقاهرة، وتقوم بمرافقة عدد من الشبان، فتوجهت والدتها إليها واصطحبتها للمنزل، وفورعودتهما قام المتهم باصطحابها إلى الخارج بحجة التحدث إليها، عاقدًا العزم على تنفيذ جريمته دون علم والدتها بذلك.

وعقب وصولهما لمكان الواقعة قام بدفعها أرضًا، وقام بطعنها فى رقبتها بسلاح أبيض «سكين»، وترك الجثة بعد ان تأكد من وفاتها بمكان العثور عليها وفر هاربًا.

وأضاف المتهم بقيامه بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بإلقائه بأحد مصارف المياه.

وبسؤال والدة المجني عليها، أكدت عدم علمها بالواقعة إلى أن عُثر على جثة نجلتها.