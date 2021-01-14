18 معلومة عن مشروعات مدينة العاشر من رمضان: شقق ومدارس ومستشفيات

شهدت مدينة العاشر من رمضان، كغيرها من المدن الجديدة، طفرة كبيرة، من خلال إنشاء عدد من المشروعات في كافة المجالات، لتحسين وضع المدينة، وتقديم كافة الخدمات لسكانها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية أبرز المشروعات التي شهدتها المدينة، خلال الشهور الماضية، في كافة المجالات:

1- إجمالي الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمدينة منذ عام 2014، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسؤولية وحتى العام المنقضي 2020، بلغ نحو 44420 وحدة سكنية.

2- جاري تنفيذ 12740وحدة أخرى بـ«سكن كل المصريين».

3- تم وجاري تنفيذ 4632 وحدة سكنية (193 عمارة) بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بالمرحلتين الأولى والثانية.

4- تم الانتهاء مؤخرًا من تنفيذ مشروع مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بمساحة 5.68 فدان، وتكلفة 500 مليون جنيه، والانتهاء من تنفيذ 23 مدرسة بمناطق مشروع الإسكان الاجتماعي.

5- جاري تنفيذ وطرح 9 مدارس أخرى بمشروع «سكن كل المصريين» بالمناطق المختلفة بالمدينة، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية الأخرى.

6- جاري تنفيذ قسم شرطة ثالث بالمحور الشرقي بالمرحلة الثالثة بنسبة إنجاز 94 %، وإنشاء إدارة مرور ومحطة فحص فني آلية، بنسبة إنجاز 93 %، ومول العاشر من رمضان بمساحة 12 ألف م2.

7- تنفيذ 7 نقاط إسعاف جارٍ تسليمها لهيئة الإسعاف المصرية لتشغيلها.

8- جاري تنفيذ مجمع شرطي بالمنطقة (هـ) شمال المنطقة الصناعية A2 بنسبة إنجاز40%.

9- توفير 24 أتوبيساً بمرفق النقل الداخلى لـ7 خطوط بالمدينة للأحياء السكنية والصناعية.

10- الانتهاء من تنفيذ 19 حضانة، وجارٍ تنفيذ وطرح 8 حضانات أخرى بـ«سكن كل المصريين».

11- الانتهاء من تنفيذ 14 وحدة صحية بالإسكان الاجتماعي، وجاري تنفيذ وطرح 3 وحدات أخرى بـ«سكن كل المصريين».

12- تجهيز المركز الطبي بالحي العاشر ليكون مركز عزل وتقوم وزارة الصحة بالإعداد لتشغيل.

13- الانتهاء من تنفيذ 37 سوقاً تجارية وجار طرح سوقٍ أخرى.

14- الانتهاء من تنفيذ 8 مراكز شباب وجارٍ تنفيذ مركز آخر.

15- إنجاز مشـروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بنسبة 85%، ويضم عن 384 ورشة صناعية مقسمة على 3 مجمعات صناعية، ومسطح الورشة 702 م2، والجزء المغطي 432م2، بتكلفة إجمالية 504 ملايين جنيه.

16- بلغت نسبة إنجاز مشروع مجمع وحدات الغراء بالمرحلة الثانية بمدينة الجلود بالروبيكي 60%، ويتكون من 28 عنبراً لـ54 وحدة بمساحة إجمالية 23 ألف م2، وقيمة المشروع حوالى 110 ملايين جنيه.

17- تنفيذ أعمال الطرق بتكلفة إجمالية تكلفه 285 مليون جنيه، وتشمل تنفيذ أعمال الطرق الخاصة بالإسكان الاجتماعى والطرق المؤدية للمشروع، ورفع كفاءة عددٍ من الطرق بالمدينة، بجانب تنفيذ عملية طرق حى الزقازيق الجديدة (طريقين مزدوجين) للربط بين شمال المدينة ومدينة العبور الجديدة، وطريق العاشر أبو حماد، وتطوير مدخلى طريقي (الحي الـ28 - مصر الإسماعيلية).

18- أما مشروعات الكهرباء، تشمل إنشاء محطة كهرباء s11 بجهد 11/66 كيلو فولت، وقدرة 120 "م . ف. أ"قابلة للتوسع، وتخدم الأحياء من الـ26 : الـ30، بتكلفة 139 مليون جنيه، وإنشاء محطة كهرباء s13 ، بجهد 11/66 كيلو فولت، وقدرة 120 م.ف.أ قابلة للتوسع، وتخدم نصف منطقة المطورين الجنوبية، بتكلفة 139 مليون جنيه.