ضبط طني مخلل منتهي الصلاحية في مصانع العاشر من رمضان

شنت إداره تموين العاشر من رمضان برئاسة، أحمد إبراهيم مدير الإدارة، حملة تموينية، اليوم علي المصانع والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير محاضر جنح ضد أصحاب مصانع المخللات بالمنطقه الصناعيه بالمدينة لوجود زيتون مخلل منتهى الصلاحية، وتم التحفظ على عدد 14 برميل زيتون بإجمالي وزن طنين و250 كيلو.

كما تم تحرير عدد 3 محاضر جنح ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطه التجاريه طبقاً للقرار 330 لسنه 2017. وتحرير عدد 3 محاضر جنح ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي وقت سابق أعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، عن وصول 557 بطاقة تموينية لتوزيعها علي المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" الذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً وكبار السن وذوي القدرات الخاصة، ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً وغير مقيدين بالمنظومة التموينية.

وأضاف المحافظ أن عملية توزيع هذه البطاقات تتم من خلال الإدارات الاجتماعية، بالتعاون مع إدارات التموين بكل مركز ومدينة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشدداً على سرعة تسليم بطاقات التموين للمستحقين بكل دقة، والتيسير عليهم.