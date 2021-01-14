إجراء اختبار تجريبي «أون لاين» لطلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف

وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على إجراء مديرية التربية والتعليم اختبارات إلكترونية اختيارية تجريبية لطلاب الشهادة الإعدادية من أي جهاز متصل بالإنترنت سواء كمبيوتر، أو لاب توب، أو موبايل، أو تابلت، ويشمل ما تمت دراسته في الفصل الدراسي الأول 2021/2020.

وسيتاح الاختبار من خلال رابط إلكتروني يتم الإعلان عنه بالصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأثني محافظ بني سويف على هذه التجربة والتي تأتي ضمن خطة مُعدًة سلفًا، بهدف دعم المنظومة التعليمية والتعامل والتفاعل الأفضل مع تداعيات الوضع الراهن في ظل أزمة فيروس كورونا، وما استلزمه من تنفيذ إجراءات استثنائية بالمنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن الهدف من تلك الخطوات هو مساعدة ومساندة الطلاب في ضوء القرارات الجديدة الخاصة بالعام الدراسي والامتحانات.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم، بوكيل وزارة التربية والتعليم سهام يوسف، وفي حضور المهندس محمد ياسين مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، حيث تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالتربية والتعليم، واستعراض التجربة التي أعدتها المديرية لتنشيط وتحفيز طلاب الشهادة الإعدادية على الاستذكار والتفوق.

وأوضحت وكيل الوزارة سهام يوسف، أن الاختبار التجريبي هو اختبار اختياري «أون لاين»، لتدريب طلاب الشهادة الإعدادية على أداء الامتحانات وتقييم المستوى، وقد تمت مراعاة أن يتماشى التطبيق مع كل الأجهزة الإلكترونية ونظم التشغيل بها، وسيستفيد من هذا الاختبار 55 ألف طالب وطالبة.

وتابعت، بأن الطالب يحصل في نهاية الاختبار على درجة التقييم وتحديد الأخطاء والإجابات النموذجية للأسئلة، لافتة إلى أن الاختبارات من المقرر أن تبدأ الأحد المقبل 17 يناير الجاري وتنتهي 21 من الشهر ذاته، وسيتم الإعلان عن أسماء الطلاب الذين اجتازوا الاختبار في مجموع المواد.

وذكرت أن الطلاب الذين حصلوا على درجات التقييم النهائية من المحاولة الأولى، سيتم تكريمهم بمنحهم شهادات تقدير تحفيزاً لهم قبل أداء الامتحانات الورقية عقب استئناف الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.