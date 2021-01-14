«الزراعة» تكثف جهود القضاء على طفيل بحيرة قارون القاتل للأسماك

قال الدكتور صلاح الدين على مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الهيئة بالتعاون مع محافظة الفيوم تعمل على وضع آليات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون والوقوف على الوضع الراهن لمشكلات تنمية الثروة السمكية بالبحيرة وتوحيد الجهود العلمية في وضع حلول نهائية لطفيل الأيزوبودا الذي يقضي على الثروة السمكية بالبحيرة.

وأضاف أن الآليات تأتي ضمن خطة الدولة لاستعادة البحيرات لطبيعتها كما كانت في السابق كمصدر من مصادر الثروة السمكية الهامة، والقضاء على كافة أشكال التلوث البيئي التي تسببت في تناقض كميات الأسماك المستخرجة وكذلك اختفاء أصناف بعينها من تلك البحيرات.

وأوضح أن بحيرة قارون تعاني من العديد من المشكلات الناجمة عن الصرف الزراعي والصحي والصناعي الناتج عن المحافظة وفي مقدمة تلك التحديات طفيل الأيزوبودا، مؤكدا أن هناك محاولات كثيرة تم اتخاذها خلال الأعوام الماضية للتغلب على المشكلات التي تواجه البحيرة، ولدينا آمال كبيرة في التغلب على جميع التحديات.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم من خلال معاملتها بتحليل مياه البحيرة للتعرف على خواصها وإعداد تقرير لعرض تفاصيله على وزارة البيئة، ومن المقرر أن تحدد طبيعة المياه وحجم الدعم الذي يمكن تقديمه فى الوقت الحالي، بشكل يراعي الصيادين والفئات المستفيدة الأخرى.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الانتهاء من المرحلة الأولى لخطة النهوض بالبحيرة، وذلك من خلال زيادة المخزونات السمكية بالمسطح المائي بـ70 ألف وحدة زريعة جمبري، وتنمية المسطح المائي بأمهات أسماك الموسى من بحيرة البردويل، وإنشاء مرسى لاستقبال مراكب وقوارب الصيد بالبحيرة ومرسى لخروج مراكب وقوارب الصيد وخدمات تداول الأسماك بأسلوب علمي للحصول على أسماك ذات قيمة وجودة مرتفعة.

كما لفت التقرير إلى إنشاء مساحة مائية لإنشاء أحواض استقبال وتحضين زريعة الأسماك قبل إلقائها بالبحيرة، وتنفيذ الحزام الآمن والفلتر الميكانيكي وحوض التهدئة والبدالات، وحوض تهدئة أمام مصب مصرف البطس يبدأ بهدار قبل الدخول للحوض.

كما أكد التقرير تركيب فلاتر ميكانيكية وأربع بدالات هوائية لتحسين خواص المياه بالبحيرة، وتنفيذ أعمال التكريك اللازمة لإنشاء الحزام الآمن وأحواض التهدئة وتنفيذ الجسور بالأبعاد المناسبة لتنفيذ الفلتر الميكانيكي عن طريق المعدات التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.