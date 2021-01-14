«التعليم» تعلن فتح باب الإعارات للمعلمين حتى 28 فبراير المقبل

أعلنت إدارة الإعارات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب تلقي استمارة الراغبين في التقدم للإعارات للعام الدراسي الجديد 2021، 2022، حتى آخر فبراير المقبل، على أن يجري تحصيل الرسوم المقررة من المتقدم للإعارة، إضافة إلى شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية، تثبت صلاحية المتقدم للسفر للخارج، وعدم معاناته من أي أمراض مزمنة.

وقالت التربية والتعليم، في خطاب رسمي لها اليوم، إنه بالنسبة للمعلمات، يتقدمن بإقرار موافقة على سفرهن للخارج دون اصطحاب الأطفال، وأن تكون الموافقة سارية طوال مدة الإعارة، وعلى من تتقدم للإعارة، أن تذكر في طلب الإعارة اسم المحرم أن وجد.

ونوهت التربية والتعليم، بأن الإعارة ستبدأ من العام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أن هناك بعض الشروط يجب توافرها في المتقدم للإعارة الخارجية من المعلمين ومن أهمها أن يكون تقرير آخر سنتين ممتاز بالنسبة للوظائف التخصصية الإدارية والكتابية وكفء بالنسبة لوظائف التخصصية تعليم وألا يزيد السن عن 50 عاما للمعلمين وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية، وألا يزيد السن عن 56 عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه الفني ومن يتقدم للتدريس باللغات الأجنبية.

ويكون حساب السن لجميع الوظائف على أساس أول أكتوبر من العام الذي تتم فيه الإعارة 50 عاما.

وأشارت التربية والتعليم، إلى أنه من أهم شروط الإعارة حسن السير والسلوك، وأن يتمتع المعلم والمعلمة بأخلاق عالية، وأن يكون ممتاز في تخصصه، مؤكدة أن باب التقدم للإعارات الخارجية سيكون مفتوحاً حتى يوم 28 فبراير المقبل.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه بالنسبة للمتقدم تخصص تكنولوجيا تعليم يجب أن يرفق صورة من قرار تعيينه مع الاستمارة وعلى من يرغب من معلمي التعليم الفني الصناعى ويجيد اللغة الأجنبية إنجليزى أو فرنساوى في جميع التخصصات التقدم ببطاقة إعارة للدول الناطقة بغير العربية للعام الدراسي المقبل، موضحة أنه سيتم تسليم كافة الأوراق المطلوبة من الراغبين في الإعارات الخارجية من اليوم وحتى آخر فبراير المقبل.