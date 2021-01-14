وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة في 19 يونيو المقبل إلكترونيا

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة، والمنتظر أن تبدأ في 19 يونيو المقبل، مشيراً إلى أنه لا مجال للحديث عن إلغاء الامتحانات بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، وخاصة أن الوزارة نجحت العام الماضي في تسيير امتحانات الثانوية العامة وحماية أكثر من 500 ألف طالب، رغم الجائحة.

اليوم هو الأخير في شرح المناهج الدراسية بالفصل الدراسي الأول

وأوضح شوقي، لـ«الوطن»، أن اليوم هو الأخير في شرح المناهج الدراسية بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي غداً الجمعة الموافق 16 يناير الجاري، وحتى 20 فبراير المقبل.

وأشار إلى أنه في هذا التوقيت سيتم وضع حلول ومقترحات عديدة سيتم تنفيذها لبدء الفصل الدراسي الثاني، وعقد الامتحانات التحريرية لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، ولكن لن يتم الإعلان عن أي خطط في الوقت الحالي، ومتابعة كل ما يستجد من أزمة فيروس كورونا، والإعلان عن كل شيء في الوقت المناسب ودون إلغاء العام الدراسي.

أنظمة امتحانات تعتمد على الابتكار والفهم وليس الحفظ والتلقين

وأضاف شوقي، أن الوزارة نجحت في تطوير العديد من المناهج الدراسية، كما نجحت في إدخال أنظمة امتحانات جديدة تعتمد على الابتكار والفهم وليس الحفظ والتلقين، منوها إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد هذا العام إلكترونيا، كما أن تصحيح أوراق الإجابات سيتم أيضا إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتابع أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، قامت بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب وتطهير دورات المياه، مؤكداً أن جميع أدوات التعقيم والتطهير متوفرة تماماً بجميع المدارس سواء الحكومية والخاصة والدولية.

وأكمل شوقي أن الوزارة عازمة على استكمال العام الدراسي الحالي رغم الصعوبات والتحديات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، موضحاً أن الأصوات التى تنادي بإلغاء الدراسة هي أصوات هدامة، لأن الوزارة تعمل على حماية الطلاب من أي مكروه، وأيضاً تحافظ على مستقبلهم التعليمي، ولا يوجد أي قرار بعودة الدروس الخصوصية بعد تعليق مجموعات التقوية بالمدارس حتى 20 فبراير المقبل.