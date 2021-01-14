لجنة لميكنة مديرية التعليم والإدارات في القليوبية

شكلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لجنة لميكنة المديرية والإدارات التابعة لها من خلال تزويد الأماكن بأجهزة الحاسب الآلي وآلات التصوير والطابعات.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مع قيادات المديرية، اليوم، وأكد الفيومي على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد في أجواء يسودها تقدير المسئولية والتعاون والتفاني في العمل.

وأشار إلى أن الهدف هو تطوير منظومة العمل بما يتناسب مع الامكانات المتاحة وتوفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للجميع، فضلا عن سرعة إنهاء طلبات المواطنين بأسرع وقت وتقديم خدمة تكنولوجية ممتازة تتناسب مع تقنيات العصر.

كما أعلنت المديرية عن تفعيل مبادرة «يلا صيانة»، لصيانة المدارس واستغلال فترة عدم وجود طلاب بها ويتم تنفيذ المبادرة علي مستوى مدارس التعليم الفني بالمحافظة وفي جميع الإدارات التعليمية.

تأتي المبادرة في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواءعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد وكيل الوزارة استمرار المبادرة من خلال إدارة التعليم الفني لصيانة وتحويل الرواكد الحديدية والأخشاب إلى ديسكات لاستخدامها مرة أخري في المدارس مشيرا إلى أن المبادرة تم إطلاقها بالعديد من المدارس الصناعية.