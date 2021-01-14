الفيوم تُكرم الفائزين ببطولة الجمهورية للملاكمة

شهد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، نائباً عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، ختام بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005، التي أقيمت على مدى 6 أيام في نادي محافظة الفيوم بمشاركة 265 لاعباً يمثلون 17 محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الإتحاد المصري للملاكمة، والدكتور عماد بليدي رئيس منطقة الفيوم للملاكمة، واللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وعددٍ من أعضاء مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم.

وأشاد سكرتير عام المحافظة، بمستوى اللاعبين المشاركين في البطولة والجهد المبذول من قبل الأجهزة الإدارية والمدربين للوصول بهم إلى هذا المستوى الطيب، مُعرباً عن ترحيبه بجميع الفرق المشاركة من المحافظات المختلفة على أرض الفيوم، وشكره للقائمين على تنظيم البطولة، التي تضم عدداً كبيراً من اللاعبين.

وأكد «أبوغنيمة» حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لجميع الألعاب الرياضية واستضافة جميع البطولات، مناشداً جميع المشاركين في البطولة بزيارة المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها الفيوم، والتعرف على معالمها الطبيعية المتفردة.

ومن جانبه، أشار الدكتور عماد حمدي بليدي رئيس منطقة الفيوم للملاكمة، أنّ بطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد 2005 شارك فيها 265 لاعباً يمثلون 52 نادياً ومركزاً شبابياً من 17 محافظة من محافظات مصر، موضحاً أنّ مباريات البطولة أجريت في 13 وزناً معتمداً من الإتحاد المصري للملاكمة بدايةً من وزن 46 كيلو حتى فوق 81 كيلو، لافتاً إلى أنّ ارتفاع عدد المتنافسين في البطولة والجهات المشاركة، يؤكد أنها البطولة الأقوى في التنظيم والمشاركة.

وفي ختام البطولة، قام السكرتير العام، ورئيس الإتحاد المصري للملاكمة، ورئيس منطقة الفيوم للملاكمة، بتكريم اللاعبين الفائزين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في الأوزان المختلفة، بمنحهم شهادات التقدير والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

كما قام كل من رئيس الإتحاد المصري للملاكمة، ورئيس منطقة الفيوم للملاكمة، بإهداء درع الإتحاد ودرع المنطقة لمحافظ الفيوم، وتسلم الدرعين سكرتير عام المحافظة نائباً عن السيد المحافظ.