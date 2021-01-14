«آثار الإسكندرية»: "الحماية البحرية" ينقذ قلعة قايتباي بنسبة 100%

أكد مدير عام الآثار بالإسكندرية والساحل الشمالي، محمد متولي، أن مشروع الحماية البحرية ساعد في إنقاذ قلعة قايتباي بنسبة 100% من ارتفاع أمواج البحر، خلال النوات التي شهدتها المدينة مؤخراً، على عكس ما كانت تتعرض له القلعة في سنوات سابقة، حيث كانت المياه تتسرب إليها من النوافذ الساحلية الخاصة بالسراديب أسفل القلعة.

وقال مدير آثار الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، إن مشروع الحماية البحرية، الذي من المقرر الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية العام الجاري، أثبت فاعلية كبرى في حماية القلعة، مشيراً إلى أنه تم التأكد من تلك النتائج عقب قيامه بجولة مسائية، تفقد خلالها كافة أرجاء القلعة، للاطمئنان على إجراءات حماية القلعة خلال نوة الفيضة الكبرى.

وأضاف «متولي» أن قلعة قايتباى تفتح أبوابها أمام الزيارة حتى الساعة 8 مساءً يومياً، وطوال السنة، بناءً على موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، منذ مطلع سبتمبر من العام الماضي، مشيراً إلى أن نسبة الحضور للقلعة اليوم تُعد كبيرة نسبياً، في ضوء جائحة كورونا ونوة الفيضة الكبرى.

وتتعرض محافظة الإسكندرية، منذ مساء أمس الأربعاء، لأمطار غزيرة مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تزامناً مع نوة الفيضة الكبرى، التي تُعد أولى نوات العام الجديد.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة، للتعامل مع نوة الفيضة الكبرى، وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار اليوم الخميس، على مناطق متفرقة من المحافظة، متفاوتة الشدة، مصحوبة بنشاط الرياح، وذلك حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء، وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني في مختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار خلال النوة، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية، مؤكداً استمرار العمل على كسح وشفط أي تجمعات لمياه الأمطار لحين انتهاء النوة واستقرار الأحوال الجوية.