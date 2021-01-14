أسعار الذهب تسجل تراجعا في نهاية التعاملات والجنيه يخسر 32 جنيها

سجلت أسعار الذهب تراجعًا في نهاية معاملات اليوم، بالبورصة العالمية في لندن، لتداول الأوراق المالية والمعدن، مع لحظة الإغلاق اليوم الخميس الموافق 14 يناير، بمقدار 5 جنيهات في الجرام.

أسعار الذهب

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، بمقدار 5 جنيهات، ليصبح في نهاية معاملات اليوم 920 جنيهًا، مقابل 925 جنيها في بداية تداول الذهب بالبورصة صباحاً.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بالسوق المصرية، 805 جنيها، مقابل 809 في التعاملات الصباحية.

فيما سجل جرام الذهب عيار 18 خلال نهاية التعاملات 690 جنيهًا، مقابل 693 جنيها في بداية التعاملات.

سعر الجنيه الذهب

بينما تراجع الجنيه الذهب في المعاملات بمقدار 32 جنيهًا، ليصبح في نهاية اليوم بـ 6440 جنيهًا، مقابل 6472 جنيهًا في الصباح.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 917714 و920000 جنيها.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28541 و28612 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الخميس

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، اليوم الخميس الموافق 14 يناير، 931.90 جنيها، و59.51 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 815.43 جنيها، و52.07 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 698.94 جنيها و44.63 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب شهدت استقرارًا في بداية تعاملات، اليوم الخميس، الموافق 14 يناير في محلات الصاغة مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بأسعار الصباح، وكانت قد شهدت أسعار الذهب خلال العام الماضي حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض متأثرا بجائحة فيروس كوورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي.